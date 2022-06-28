https://uz.sputniknews.ru/20220628/izvestna-data-izdaniya-dnevnikov-alana-rikmana--25714913.html

Известна дата издания дневников Алана Рикмана

Известна дата издания дневников Алана Рикмана

Актер вел личный дневник о своей жизни

2022-06-28T15:21+0500

2022-06-28T15:21+0500

2022-06-28T15:21+0500

культура

книга

актер

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Книга по дневникам Алана Рикмана поступит в продажу 18 октября 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.Рикман делал записи о личной жизни с намерением когда-нибудь их опубликовать. Однако скончался от рака поджелудочной железы в январе 2016 года. Рукопись актера состоит из двадцати семи томов, отредактированных в одну книгу. Воспоминания охватывают жизнь звезды с 1990-х годов до самой его смерти.Послесловие написала Рима Хортон, вдова актера. В предисловии есть заметка Кейт Уинслет, с которой он снимался в фильме "Разум и чувства".Алан Рикман – знаменитый британский актер. Стал известен в 1988 году после выхода фильма "Крепкий орешек", в котором сыграл антагониста. Всемирную любовь актеру принесла роль профессора Северуса Снегга в серии книг и фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. История его персонажа оказалась одной из самых трагичных во франшизе.Читайте также:Трещало по швам: Ким Кардашьян испортила платье Мэрилин МонроBTS распались? Что ждет артистов самой известной K-pop группы

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книга, актер