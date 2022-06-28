https://uz.sputniknews.ru/20220628/kak-zaschitit-sebya-ot-solnechnogo-udara--25726573.html

Как защитить себя от солнечного удара

Как защитить себя от солнечного удара

Эксперт рассказал, как избежать теплового удара летом.

2022-06-28T23:00+0500

2022-06-28T23:00+0500

2022-06-28T23:00+0500

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Находиться на открытом солнце или в душной комнате более 15-20 минут не рекомендуется, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Об этом сообщает РИА Новости.Риск солнечного удара увеличивается, когда температура тела поднимается выше сорока градусов. Такая температура вызывает серьезные нарушения жизненных функций организма, изменения работы мозга и сердечно-сосудистой системы.Обращать особое внимание на температуру тела стоит людям с хроническими заболеваниями, пониженным иммунитетом и лишним весом, потому что у них слабый механизм терморегуляции. Также слабая терморегуляция у маленьких детей и пожилых людей.На жаре стоит пить больше воды, избегать физической нагрузки и носить одежду из натуральных тканей. Плотная и синтетическая ткань мешает проветриванию кожи и способствует перегреву организма. Также не нужно забывать про головной убор. Он защитит голову от перегрева, подвел итог Андрей Тяжельников.Читайте также:Эти продукты нельзя разогревать в микроволновкеВрач: пить алкоголь в самолете опасно

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