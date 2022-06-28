https://uz.sputniknews.ru/20220628/mid-rossii-rasshiril-amerikanskiy-stop-list-25717084.html

МИД России расширил американский стоп-лист

МИД России расширил американский стоп-лист

МИД расширил американский стоп-лист еще на 25 человек, включив в него членов семьи президента Джо Байдена.

2022-06-28T16:03+0500

2022-06-28T16:03+0500

2022-06-28T16:03+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел России расширило американский стоп-лист еще на 25 человек, включив в него супругу и дочь президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.Так, под санкции попали супруга президента США Джилл Байден и их дочь Эшли Байден.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Читайте также: Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКСЗахарова: британцев заставляют поверить в ядерную войну с Россией

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россия, сша, мид рф, санкции, джо байден