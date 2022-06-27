https://uz.sputniknews.ru/20220627/zaxarova-britantsev-zastavlyayut-poverit-v-yadernuyu-voynu-s-rossiey-25696097.html

Захарова: британцев заставляют поверить в ядерную войну с Россией

Захарова: британцев заставляют поверить в ядерную войну с Россией

Слухи о ядерной войне отвлекают от внутриполитических проблем в Британии.

2022-06-27T18:01+0500

2022-06-27T18:01+0500

2022-06-27T19:38+0500

в мире

мария захарова

великобритания

россия

война

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Власти Великобритании не перестают рассказывать своим гражданам о предстоящей ядерной войне с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Sputnik Таджикистан. По ее словам, слухи помогают отвлечь британское общество от волны внутриполитических проблем: заговоров, инфляции и коррупционных скандалов.Ранее Великобритания ввела санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Санкции негативно сказались на экономике Соединенного Королевства, приведя к высокому росту цен на газ, нефть, электроэнергию, а также к рекордной за сорок лет инфляции в 9%.Так, например, из-за роста цен на энергоносители в Великобритании закрывается крупнейший завод по производству удобрений.Кроме того, для поддержки санкций против Москвы этой зимой около шести миллионам семей в Великобритании грозят отключения электричества утром и вечером.До этого сообщалось, что в Великобритании скоро будет дефицит овощей.Читайте также:Британия дает мастер-класс "Как угробить собственную энергетику""Это только начало". В Европе встали заводыЯпония расширяет пакет санкций против России

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мария захарова, великобритания, россия, война