Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20220628/musaev-v-krymu-sozdayut-komfortnuyu-sredu-dlya-musulman-25709672.html
Мусаев: в Крыму создают комфортную среду для мусульман
Мусаев: в Крыму создают комфортную среду для мусульман
Соборную мечеть в Симферополе достроят в следующем году, заявил советник глав Крыма Мусаев.
2022-06-28T11:20+0500
2022-06-28T11:20+0500
россия
крым
мусульмане
советник
мечеть
соборная мечеть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1c/25709078_0:82:2711:1606_1920x0_80_0_0_0e870a161634958dc3e06b885a260de8.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Возведение Соборной мечети в Симферополе выходит на финишную прямую. Ее достроят и передадут на баланс Духовного управления мусульман (ДУМ) в следующем году. Об этом РИА Новости рассказал в воскресенье советник главы Крыма Эрвин Мусаев.Он также отметил, что строительство любого здания всегда требует времени, тем более если речь идет о Соборной мечети. По словам Мусаева, на сроки строительства повлиял период пандемии, когда властям пришлось корректировать планы по возведению мечети.По заявлению Мусаева, мечеть готова на 80%, в данное время проводят работы по благоустройству территории.Он особо выделил, что мусульманское сообщество региона поддерживает курс президента России Владимира Путина и региональных властей.Известно, что строительство Соборной мечети началось несколько лет назад.Читайте также:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1c/25709078_229:0:2480:1688_1920x0_80_0_0_3aae225912910ae40f494a5d897f8313.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
крым, мусульмане, советник, мечеть, соборная мечеть

Мусаев: в Крыму создают комфортную среду для мусульман

11:20 28.06.2022
© Sputnik / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтроительство соборной мечети в Симферополе
Строительство соборной мечети в Симферополе - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Александр Полегенько
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Соборную мечеть в Симферополе достроят в следующем году, заявил советник глав Крыма Мусаев.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Возведение Соборной мечети в Симферополе выходит на финишную прямую. Ее достроят и передадут на баланс Духовного управления мусульман (ДУМ) в следующем году. Об этом РИА Новости рассказал в воскресенье советник главы Крыма Эрвин Мусаев.
"Сегодня с уверенность можно сказать, что строительство Соборной мечети в Симферополе переходит в завершающую фазу. Мечеть достроят в будущем году и передадут ДУМ Крыма во главе с муфтием Эмирали Аблаевым. Это будет настоящий подарок мусульманам республики и страны, всем россиянам независимо от национальности и вероисповедания", - сообщил Мусаев во время празднования Дня крымско-татарского флага в Симферополе.
Он также отметил, что строительство любого здания всегда требует времени, тем более если речь идет о Соборной мечети. По словам Мусаева, на сроки строительства повлиял период пандемии, когда властям пришлось корректировать планы по возведению мечети.
"В регионе постепенно создаётся комфортная среда для крымских мусульман. Наше государство и его институты поддерживают и укрепляют развитие крымско-татарского народа, сообщества в целом. Здесь работают школы с изучением крымско-татарского языка, проводится масса мероприятий религиозной и культурной тематики. Каждый из мусульман понимает, что без поддержки главы республики Сергея Аксенова и президента страны Владимира Путина подобные серьёзные и важные для крымских татар проекты, как строительство Соборной мечети, не могли бы быть реализованы", - подчеркнул Мусаев.
По заявлению Мусаева, мечеть готова на 80%, в данное время проводят работы по благоустройству территории.
Он особо выделил, что мусульманское сообщество региона поддерживает курс президента России Владимира Путина и региональных властей.
"Крымские татары занимают своё законное место в огромной семье народов Российской Федерации, свободно исповедуют мусульманскую религию, сохраняют и приумножают культурные традиции, чего и в помине не было в период, когда Крым был в составе Украины", - добавил Эрвин Мусаев.
Известно, что строительство Соборной мечети началось несколько лет назад.
Читайте также:
В Крыму рассказали об изменении статуса Азовского моря
Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0