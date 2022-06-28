Мусаев: в Крыму создают комфортную среду для мусульман
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Соборную мечеть в Симферополе достроят в следующем году, заявил советник глав Крыма Мусаев.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Возведение Соборной мечети в Симферополе выходит на финишную прямую. Ее достроят и передадут на баланс Духовного управления мусульман (ДУМ) в следующем году. Об этом РИА Новости рассказал в воскресенье советник главы Крыма Эрвин Мусаев.
"Сегодня с уверенность можно сказать, что строительство Соборной мечети в Симферополе переходит в завершающую фазу. Мечеть достроят в будущем году и передадут ДУМ Крыма во главе с муфтием Эмирали Аблаевым. Это будет настоящий подарок мусульманам республики и страны, всем россиянам независимо от национальности и вероисповедания", - сообщил Мусаев во время празднования Дня крымско-татарского флага в Симферополе.
Он также отметил, что строительство любого здания всегда требует времени, тем более если речь идет о Соборной мечети. По словам Мусаева, на сроки строительства повлиял период пандемии, когда властям пришлось корректировать планы по возведению мечети.
"В регионе постепенно создаётся комфортная среда для крымских мусульман. Наше государство и его институты поддерживают и укрепляют развитие крымско-татарского народа, сообщества в целом. Здесь работают школы с изучением крымско-татарского языка, проводится масса мероприятий религиозной и культурной тематики. Каждый из мусульман понимает, что без поддержки главы республики Сергея Аксенова и президента страны Владимира Путина подобные серьёзные и важные для крымских татар проекты, как строительство Соборной мечети, не могли бы быть реализованы", - подчеркнул Мусаев.
По заявлению Мусаева, мечеть готова на 80%, в данное время проводят работы по благоустройству территории.
Он особо выделил, что мусульманское сообщество региона поддерживает курс президента России Владимира Путина и региональных властей.
"Крымские татары занимают своё законное место в огромной семье народов Российской Федерации, свободно исповедуют мусульманскую религию, сохраняют и приумножают культурные традиции, чего и в помине не было в период, когда Крым был в составе Украины", - добавил Эрвин Мусаев.
Известно, что строительство Соборной мечети началось несколько лет назад.
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