https://uz.sputniknews.ru/20220628/musaev-v-krymu-sozdayut-komfortnuyu-sredu-dlya-musulman-25709672.html

Мусаев: в Крыму создают комфортную среду для мусульман

Мусаев: в Крыму создают комфортную среду для мусульман

Соборную мечеть в Симферополе достроят в следующем году, заявил советник глав Крыма Мусаев.

2022-06-28T11:20+0500

2022-06-28T11:20+0500

2022-06-28T11:20+0500

россия

крым

мусульмане

советник

мечеть

соборная мечеть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1c/25709078_0:82:2711:1606_1920x0_80_0_0_0e870a161634958dc3e06b885a260de8.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Возведение Соборной мечети в Симферополе выходит на финишную прямую. Ее достроят и передадут на баланс Духовного управления мусульман (ДУМ) в следующем году. Об этом РИА Новости рассказал в воскресенье советник главы Крыма Эрвин Мусаев.Он также отметил, что строительство любого здания всегда требует времени, тем более если речь идет о Соборной мечети. По словам Мусаева, на сроки строительства повлиял период пандемии, когда властям пришлось корректировать планы по возведению мечети.По заявлению Мусаева, мечеть готова на 80%, в данное время проводят работы по благоустройству территории.Он особо выделил, что мусульманское сообщество региона поддерживает курс президента России Владимира Путина и региональных властей.Известно, что строительство Соборной мечети началось несколько лет назад.Читайте также:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

крым, мусульмане, советник, мечеть, соборная мечеть