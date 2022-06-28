https://uz.sputniknews.ru/20220628/predstaviteli-upravleniya-prezidenta-rossii-posetili-uzbekistan-25716272.html

Представители Управления президента России посетили Узбекистан

Представители Управления президента России посетили Узбекистан

Власти России нацелены на расширение сотрудничества с Узбекистаном в образовательной и гуманитарной сферах. Тема обсуждалось во время визита российской делегации в республику.

2022-06-28T14:17+0500

2022-06-28T14:17+0500

2022-06-28T14:17+0500

общество

президент

узбекистан

сотрудничество

образование

визит

делегация

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Узбекистан посетило руководство Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, сообщает Посольство РФ в Узбекистане.Как отмечается, рабочий визит прошел 23-26 июня. Делегация провела переговоры с представителями органов власти Узбекистана и посетила ряд филиалов российских вузов.В ходе поездки обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества в образовательной и гуманитарной сферах, определены приоритетные направления взаимодействия в области развития научных проектов, проанализировано текущее состояние филиалов российских вузов.Образование в российских вузах пользуется повышенным спросом в Узбекистане. По данным российской стороны, число студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах России, сегодня составляет более 43 тысяч.За последние три года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 14, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.Читайте также:Министры обороны России, Узбекистана и стран ЦА встретились в МосквеРоссия удерживает второе место во внешней торговле Узбекистана

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президент, узбекистан, сотрудничество, образование, визит, делегация