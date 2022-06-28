https://uz.sputniknews.ru/20220628/uzbekistanskie-txekvondisty-poluchili-zvaniya-luchshego-sportsmena-i-trenera-na-cha-25707758.html

Узбекистанские тхэквондисты получили звания лучшего спортсмена и тренера на ЧА

Узбекистанские тхэквондисты получили звания лучшего спортсмена и тренера на ЧА

С 24 по 27 июня в Южной Корее проходил чемпионат Азии по тхэквондо WT.

2022-06-28T09:55+0500

2022-06-28T09:55+0500

2022-06-28T09:55+0500

спорт

чемпионат азии

спортсмен

тренер

узбекистан

звание

южная корея

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Сборная Узбекистана по тхэквондо завершила чемпионат Азии с четырьмя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.Так, в ходе турнира были открыты новые имена. Среди них - Джасур Джайсунов, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 74 кг. Именно он был признан лучшим спортсменом турнира.Традиционно на чемпионатах Азии по тхэквондо корейские спортсмены регулярно занимают первые места в общекомандном зачете среди мужчин. Однако в этот раз победа досталась сборной Узбекистана. Поэтому номинация "Лучший тренер" была присуждена наставнику и главному тренеру узбекистанской сборной Павлу Хану. Именно под его руководством национальная сборная впервые добилась такого высокого результата.Читайте также:

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чемпионат азии, спортсмен, тренер, узбекистан, звание, южная корея