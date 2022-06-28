https://uz.sputniknews.ru/20220628/uzbekistanskix-maynerov-mogut-obyazat-platit-ejegodnyy-sbor-25721907.html

Узбекистанских майнеров могут обязать платить ежегодный сбор

Узбекистанских майнеров могут обязать платить ежегодный сбор

Майнеров в Узбекистане также могут обязать иметь свою фотоэлектростанцию.

2022-06-28T19:33+0500

2022-06-28T19:33+0500

2022-06-28T19:33+0500

общество

узбекистан

сбор

электростанция

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Майнеров в Узбекистане могут обязать платить ежегодный регистрационный сбор. Сумма сбора составит 6 млн сумов. Такой приказ подготовили в Национальном агентстве перспективных проектов республики. Обсуждение продлится до 9 июля.Так, добычей криптовалюты смогут заниматься только юридические лица, которые используют для этого фотоэлектростанции. Деятельность таких юрлиц не будет лицензироваться, однако она должна быть обязательно зарегистрирована в агентстве.Кроме этого, все желающие заниматься майнингом будт обязаны получить специальный сертификат, который дает право заниматься майнингом и подключаться к электросетям. Майнеры не смогут подключать других майнеров как субпотребителей или передавть сертификат третьим лицам.Известно, что в ночное время с 22.00 до 06.00 майнеры должны будут оплачивать электроэнергию в двукратном размере.Также согласно постановлению, запрещено заниматься скрытым майнингом или добычей анонимных активов. Таким образом, некоторые виды криптовалюты попадут под запрет.Компания, занимающаяся майнингом, должна будет соответствовать ряду требований:Сообщается, что активы, полученные в качестве дохода от майнинга, не будут облагаться налогами. Однако другие доходы майнера подлежат налогообложению в обычном порядке.Чтобы получить сертификат, заявитель должен подать заявку через электронный реестр, где необходимо указать ИНН, название и адрес майнинг-фермы и свои контактные данные, а также данные о фотоэлектростанции, оборудовании и криптокошельках.Заявка подается бесплатно. В течение 20 дней агентство примет решение о выдаче сертификата либо об отказе, а также уведомит заявителя о решении по электронной почте.В случае, если решение будет положительным, для получения сертификата заявитель должен оплатить сбор в размере 20 БРВ, что в данное время составляет 6 млн сумов.Сертификат действителен в течение года, после чего заявитель должен оплатить аналогичный сбор для его продления. При неуплате действие сертификата приостанавливается.Читайте также:

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узбекистан, сбор, электростанция