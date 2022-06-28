https://uz.sputniknews.ru/20220628/v-kazaxstane-obnarujili-internet-magazin-po-torgovle-mladentsami-25714179.html
В Казахстане обнаружили “интернет-магазин” по торговле младенцами
В Казахстане обнаружили “интернет-магазин” по торговле младенцами
На интернет - платформе обоюдно нашли друг друга те, кто хочет избавиться от своего новорожденного ребенка, и те, кто мечтает о нем.
2022-06-28T16:24+0500
2022-06-28T16:24+0500
2022-06-28T16:24+0500
в мире
казахстан
торговля людьми
младенец
интернет
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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Прокуратура Алматы обнаружила интернет-платформу, на которой можно было продать или купить новорожденного ребенка, сообщает Sputnik Казахстан.Как показала проверка, молодые женщины, желающие отказаться от своих новорожденных детей, предлагали "приобрести" младенцев в нарушении закона.Также на платформе были массовые объявления от людей, которые хотят усыновить детей таким же незаконным способом.В этой связи прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его деятельности на территории Казахстана. Суд удовлетворил заявление надзорного органа.При этом материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет совершения преступления, по статье "Торговля людьми".За данное уголовное правонарушение в Казахстане предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.Читайте также: Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти мигрантов, обнаруженных в фуре
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казахстан, торговля людьми, младенец, интернет
В Казахстане обнаружили “интернет-магазин” по торговле младенцами
На онлайн-платформе можно было продать или купить новорожденного ребенка.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik
. Прокуратура Алматы обнаружила интернет-платформу, на которой можно было продать или купить новорожденного ребенка, сообщает Sputnik Казахстан.
Как показала проверка, молодые женщины, желающие отказаться от своих новорожденных детей, предлагали "приобрести" младенцев в нарушении закона.
Также на платформе были массовые объявления от людей, которые хотят усыновить детей таким же незаконным способом.
В этой связи прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его деятельности на территории Казахстана. Суд удовлетворил заявление надзорного органа.
При этом материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет совершения преступления, по статье "Торговля людьми".
За данное уголовное правонарушение в Казахстане предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.