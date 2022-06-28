https://uz.sputniknews.ru/20220628/v-kazaxstane-obnarujili-internet-magazin-po-torgovle-mladentsami-25714179.html

В Казахстане обнаружили “интернет-магазин” по торговле младенцами

В Казахстане обнаружили “интернет-магазин” по торговле младенцами

На интернет - платформе обоюдно нашли друг друга те, кто хочет избавиться от своего новорожденного ребенка, и те, кто мечтает о нем.

2022-06-28T16:24+0500

2022-06-28T16:24+0500

2022-06-28T16:24+0500

в мире

казахстан

торговля людьми

младенец

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0b/18266272_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_415908f7394d668d735884dc21abae53.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Прокуратура Алматы обнаружила интернет-платформу, на которой можно было продать или купить новорожденного ребенка, сообщает Sputnik Казахстан.Как показала проверка, молодые женщины, желающие отказаться от своих новорожденных детей, предлагали "приобрести" младенцев в нарушении закона.Также на платформе были массовые объявления от людей, которые хотят усыновить детей таким же незаконным способом.В этой связи прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его деятельности на территории Казахстана. Суд удовлетворил заявление надзорного органа.При этом материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет совершения преступления, по статье "Торговля людьми".За данное уголовное правонарушение в Казахстане предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.Читайте также: Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти мигрантов, обнаруженных в фуре

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, торговля людьми, младенец, интернет