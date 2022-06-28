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ВОЗ: оспа обезьян обнаружена в 50 странах
ВОЗ: оспа обезьян обнаружена в 50 странах
Больше половины случаев заражения приходится на Европу.
2022-06-28T13:34+0500
2022-06-28T14:15+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения подтвердила информацию о 3413 случаях заражения оспой обезьян в 50 странах мира. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.Известно, что оспа обезьян уже подтверждена в нетипичных для нее странах. Первый летальный случай обнаружен в Нигерии. От оспы скончался сорокалетний мужчина, который по состоянию здоровья был вынужден принимать медикаменты, понижающие иммунитет.Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая этого года, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.Читайте также:Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Южной КорееЧто ждать от оспы обезьян – врач
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воз, болезнь

ВОЗ: оспа обезьян обнаружена в 50 странах

13:34 28.06.2022 (обновлено: 14:15 28.06.2022)
© Sputnik / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкНаучный центр "Вектор" создал тест-системы для выявления случаев заражения оспой обезьян
Научный центр Вектор создал тест-системы для выявления случаев заражения оспой обезьян - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Больше половины случаев заражения приходится на Европу. Количество заболевших растет.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения подтвердила информацию о 3413 случаях заражения оспой обезьян в 50 странах мира. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.
Известно, что оспа обезьян уже подтверждена в нетипичных для нее странах. Первый летальный случай обнаружен в Нигерии. От оспы скончался сорокалетний мужчина, который по состоянию здоровья был вынужден принимать медикаменты, понижающие иммунитет.
Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая этого года, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.
О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.
Читайте также:
Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Южной Корее
Что ждать от оспы обезьян – врач
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