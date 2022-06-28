https://uz.sputniknews.ru/20220628/voz-ospa-obezyan-obnarujena-v-50-stranax--25713475.html

ВОЗ: оспа обезьян обнаружена в 50 странах

ВОЗ: оспа обезьян обнаружена в 50 странах

Больше половины случаев заражения приходится на Европу.

2022-06-28T13:34+0500

2022-06-28T13:34+0500

2022-06-28T14:15+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения подтвердила информацию о 3413 случаях заражения оспой обезьян в 50 странах мира. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.Известно, что оспа обезьян уже подтверждена в нетипичных для нее странах. Первый летальный случай обнаружен в Нигерии. От оспы скончался сорокалетний мужчина, который по состоянию здоровья был вынужден принимать медикаменты, понижающие иммунитет.Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая этого года, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.Читайте также:Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Южной КорееЧто ждать от оспы обезьян – врач

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воз, болезнь