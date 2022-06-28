https://uz.sputniknews.ru/20220628/voz-ospa-obezyan-obnarujena-v-50-stranax--25713475.html
ВОЗ: оспа обезьян обнаружена в 50 странах
ВОЗ: оспа обезьян обнаружена в 50 странах
Больше половины случаев заражения приходится на Европу.
2022-06-28T13:34+0500
2022-06-28T13:34+0500
2022-06-28T14:15+0500
в мире
воз
болезнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/08/25142595_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_70d5d8c71063d18d161b1bc0dccc164b.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения подтвердила информацию о 3413 случаях заражения оспой обезьян в 50 странах мира. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.Известно, что оспа обезьян уже подтверждена в нетипичных для нее странах. Первый летальный случай обнаружен в Нигерии. От оспы скончался сорокалетний мужчина, который по состоянию здоровья был вынужден принимать медикаменты, понижающие иммунитет.Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая этого года, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.Читайте также:Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Южной КорееЧто ждать от оспы обезьян – врач
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/08/25142595_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_93262b6d9378e7e1efede3e7295dfdf2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
воз, болезнь
ВОЗ: оспа обезьян обнаружена в 50 странах
13:34 28.06.2022 (обновлено: 14:15 28.06.2022)
Больше половины случаев заражения приходится на Европу. Количество заболевших растет.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik.
Всемирная организация здравоохранения подтвердила информацию о 3413 случаях заражения оспой обезьян в 50 странах мира. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.
Известно, что оспа обезьян уже подтверждена в нетипичных для нее странах. Первый летальный случай обнаружен в Нигерии. От оспы скончался сорокалетний мужчина, который по состоянию здоровья был вынужден принимать медикаменты, понижающие иммунитет.
Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая этого года, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.
О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.