https://uz.sputniknews.ru/20220628/zvezdy-uzbekistana-primut-uchastie-v-karnavale-molodeji-25715337.html
Звезды Узбекистана примут участие в карнавале молодежи
Звезды Узбекистана примут участие в карнавале молодежи
В рамках карнавала состоится гала-концерт, на котором выступят популярные узбекистанские исполнители.
2022-06-28T13:56+0500
2022-06-28T13:56+0500
2022-06-28T13:56+0500
общество
звезды
звезда
узбекистан
молодежь
концерт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/660/63/6606369_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e6a7d732a6e366d6f7913a97ef75a977.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Известные узбекистанские артисты поддержат карнавал молодежи Ташкента – 2022. Среди них – Хуснора Шодиева, Амирхон Умаров, Ситора Фармонова и другие популярные исполнители, которые выступят на специальном гала-концерте, сообщает Министерство культуры Узбекистана.На данный момент известно, что в мероприятии примут участие более 20 тыс. студентов. Кроме этого, в телеграм-боте мероприятия зарегистрировались 4 тыс. зрителей.Карнавал, приуроченный ко Дню молодежи, пройдет в Ташкенте уже сегодня, в 18:00, по маршруту от ГАБТ имени Алишера Навои до Национальной библиотеки.Напомним, для проведения праздника в столице перекроют центральные улицы: проспект Буюк Турон от пересечения с проспектом Ислама Каримова до пересечения с проспектом Алишера Навои. Данные участки будут закрыты для движения транспорта до полуночи.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/660/63/6606369_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6f25c64793f0403b16ffd20543276f70.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
звезды, звезда, узбекистан, молодежь, концерт
Звезды Узбекистана примут участие в карнавале молодежи
В рамках карнавала состоится гала-концерт, на котором выступят популярные узбекистанские исполнители.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Известные узбекистанские артисты поддержат карнавал молодежи Ташкента – 2022. Среди них – Хуснора Шодиева, Амирхон Умаров, Ситора Фармонова и другие популярные исполнители, которые выступят на специальном гала-концерте, сообщает Министерство культуры Узбекистана.
На данный момент известно, что в мероприятии примут участие более 20 тыс. студентов. Кроме этого, в телеграм-боте мероприятия зарегистрировались 4 тыс. зрителей.
Карнавал, приуроченный ко Дню молодежи, пройдет в Ташкенте уже сегодня, в 18:00, по маршруту от ГАБТ имени Алишера Навои до Национальной библиотеки.
Напомним, для проведения праздника в столице перекроют центральные улицы: проспект Буюк Турон от пересечения с проспектом Ислама Каримова до пересечения с проспектом Алишера Навои. Данные участки будут закрыты для движения транспорта до полуночи.