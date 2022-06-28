https://uz.sputniknews.ru/20220628/zvezdy-uzbekistana-primut-uchastie-v-karnavale-molodeji-25715337.html

Звезды Узбекистана примут участие в карнавале молодежи

Звезды Узбекистана примут участие в карнавале молодежи

В рамках карнавала состоится гала-концерт, на котором выступят популярные узбекистанские исполнители.

2022-06-28T13:56+0500

2022-06-28T13:56+0500

2022-06-28T13:56+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Известные узбекистанские артисты поддержат карнавал молодежи Ташкента – 2022. Среди них – Хуснора Шодиева, Амирхон Умаров, Ситора Фармонова и другие популярные исполнители, которые выступят на специальном гала-концерте, сообщает Министерство культуры Узбекистана.На данный момент известно, что в мероприятии примут участие более 20 тыс. студентов. Кроме этого, в телеграм-боте мероприятия зарегистрировались 4 тыс. зрителей.Карнавал, приуроченный ко Дню молодежи, пройдет в Ташкенте уже сегодня, в 18:00, по маршруту от ГАБТ имени Алишера Навои до Национальной библиотеки.Напомним, для проведения праздника в столице перекроют центральные улицы: проспект Буюк Турон от пересечения с проспектом Ислама Каримова до пересечения с проспектом Алишера Навои. Данные участки будут закрыты для движения транспорта до полуночи.Читайте также:

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