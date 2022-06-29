https://uz.sputniknews.ru/20220629/aviakompaniya-qanot-sharq-zapustila-reysy-mejdu-peterburgom-i-buxaroy-25741888.html

Авиакомпания Qanot Sharq запустила рейсы между Петербургом и Бухарой

Авиакомпания Qanot Sharq запустила рейсы между Петербургом и Бухарой

Компания использует самолеты Airbus A320, вместимостью до 174 пассажиров.

2022-06-29T19:02+0500

2022-06-29T19:02+0500

2022-06-29T19:02+0500

туризм

бухара

санкт-петербург

авиакомпания

рейсы

самолет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19393652_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f14249c3131d842d369e480545d4bcb7.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Qanot Sharq запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Бухарой, передает РИА Новости.В начале июня отмечалось, что власти России и Узбекистана решили увеличить частоту полетов по маршруту Москва — Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю."Сегодня, 28 июня, из аэропорта Пулково авиакомпания Qanot Sharq запустила регулярные прямые рейсы в Бухару. Согласно расписанию, вылететь из Санкт-Петербурга по маршруту можно по вторникам", — сообщили в компании.Qanot Sharq использует самолеты Airbus A320, вместимостью до 174 пассажиров.Отмечается, что Бухара – один из наиболее древних городов Средней Азии, где много веков назад проходили караваны Великого шелкового пути. В современной Бухаре можно увидеть более 140 архитектурных памятников. Среди них мавзолей Саманидов, недавно отметивший свое тысячелетие, Кош-медресе и комплекс Пои-Калян, история которых насчитывает около 2300 лет.На данный момент авиасообщение между Санкт-Петербургом и Бухарой также обеспечивает авиакомпания Uzbekistan Airways.Читайте также:Авиакомпания "Россия" запускает рейсы Москва-Ташкент

бухара

санкт-петербург

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бухара, санкт-петербург, авиакомпания, рейсы, самолет