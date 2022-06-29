https://uz.sputniknews.ru/20220629/aviakompaniya-qanot-sharq-zapustila-reysy-mejdu-peterburgom-i-buxaroy-25741888.html
Авиакомпания Qanot Sharq запустила рейсы между Петербургом и Бухарой
Авиакомпания Qanot Sharq запустила рейсы между Петербургом и Бухарой
Компания использует самолеты Airbus A320, вместимостью до 174 пассажиров.
2022-06-29T19:02+0500
2022-06-29T19:02+0500
2022-06-29T19:02+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Qanot Sharq запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Бухарой, передает РИА Новости.В начале июня отмечалось, что власти России и Узбекистана решили увеличить частоту полетов по маршруту Москва — Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю."Сегодня, 28 июня, из аэропорта Пулково авиакомпания Qanot Sharq запустила регулярные прямые рейсы в Бухару. Согласно расписанию, вылететь из Санкт-Петербурга по маршруту можно по вторникам", — сообщили в компании.Qanot Sharq использует самолеты Airbus A320, вместимостью до 174 пассажиров.Отмечается, что Бухара – один из наиболее древних городов Средней Азии, где много веков назад проходили караваны Великого шелкового пути. В современной Бухаре можно увидеть более 140 архитектурных памятников. Среди них мавзолей Саманидов, недавно отметивший свое тысячелетие, Кош-медресе и комплекс Пои-Калян, история которых насчитывает около 2300 лет.На данный момент авиасообщение между Санкт-Петербургом и Бухарой также обеспечивает авиакомпания Uzbekistan Airways.Читайте также:Авиакомпания "Россия" запускает рейсы Москва-Ташкент
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Авиакомпания Qanot Sharq запустила рейсы между Петербургом и Бухарой
Компания использует самолеты Airbus A320, вместимостью до 174 пассажиров.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Qanot Sharq запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Бухарой, передает РИА Новости
.
В начале июня отмечалось, что власти России и Узбекистана решили увеличить частоту полетов по маршруту Москва — Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю.
"Сегодня, 28 июня, из аэропорта Пулково авиакомпания Qanot Sharq запустила регулярные прямые рейсы в Бухару. Согласно расписанию, вылететь из Санкт-Петербурга по маршруту можно по вторникам", — сообщили в компании.
Qanot Sharq использует самолеты Airbus A320, вместимостью до 174 пассажиров.
Отмечается, что Бухара – один из наиболее древних городов Средней Азии, где много веков назад проходили караваны Великого шелкового пути. В современной Бухаре можно увидеть более 140 архитектурных памятников. Среди них мавзолей Саманидов, недавно отметивший свое тысячелетие, Кош-медресе и комплекс Пои-Калян, история которых насчитывает около 2300 лет.
На данный момент авиасообщение между Санкт-Петербургом и Бухарой также обеспечивает авиакомпания Uzbekistan Airways.