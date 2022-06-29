https://uz.sputniknews.ru/20220629/chislo-pogibshix-ot-udushya-migrantov-v-fure-v-ssha-vyroslo-do-51-cheloveka-25735513.html
Число погибших от удушья мигрантов в фуре в США выросло до 51 человека
Число погибших от удушья мигрантов в фуре в США выросло до 51 человека
Фуру обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционера.
2022-06-29T12:40+0500
2022-06-29T12:40+0500
2022-06-29T12:40+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Число мигрантов, которые погибли от удушья в кузове трейлера в Техасе, достигло 51, в больницах находятся 13 человек в тяжелом состоянии. Об этом заявил мексиканский консул в Техасе Рубен Минутти на пресс-конференции, которое транслировало Milenio TV, сообщает РИА Новости.Напомним, фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционера.Среди жертв трагедии по меньшей мере 27 человек — мексиканцы. В МИД латиноамериканской страны заявили, что генеральная прокуратура республики примет участие в расследовании.Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что эти прискорбные события, связанные с бедностью и отчаянием жителей Центральной Америки и Мексики, происходят из-за процветающей торговли людьми и отсутствия контроля на границе страны с США и внутри Штатов.Ранее губернатор американского штата Техас Грегг Эбботт обвинил президента США Джо Байдена и миграционную политику его администрации в этой трагедии.Читайте также: Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти мигрантов, обнаруженных в фуреТурция одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО
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сша, техас, мигранты, грузовик, погибшие, мексика
Число погибших от удушья мигрантов в фуре в США выросло до 51 человека
Фуру обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционера.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Число мигрантов, которые погибли от удушья в кузове трейлера в Техасе, достигло 51, в больницах находятся 13 человек в тяжелом состоянии. Об этом заявил мексиканский консул в Техасе Рубен Минутти на пресс-конференции, которое транслировало Milenio TV, сообщает РИА Новости
.
"Всего госпитализированы в различные медучреждения 13 человек... В основном состояние раненых тяжелое, с неврологической, почечной, печеночной недостаточностью и внутренними кровотечениями. Число погибших в настоящий момент — 51 человек", — уточнил Минутти.
Напомним, фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционера.
Среди жертв трагедии по меньшей мере 27 человек — мексиканцы. В МИД латиноамериканской страны заявили, что генеральная прокуратура республики примет участие в расследовании.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что эти прискорбные события, связанные с бедностью и отчаянием жителей Центральной Америки и Мексики, происходят из-за процветающей торговли людьми и отсутствия контроля на границе страны с США и внутри Штатов.
Ранее губернатор американского штата Техас Грегг Эбботт обвинил президента США Джо Байдена и миграционную политику его администрации в этой трагедии.
"По меньшей мере 42 человека найдены мертвыми в грузовике с мигрантами в Техасе. Эти смерти на совести Байдена. Это итог его смертоносной политики открытых границ", — написал губернатор на своей странице в Twitter.