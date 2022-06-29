https://uz.sputniknews.ru/20220629/kak-zaschitit-avtomobil-vo-vremya-jary--25747837.html

Как защитить автомобиль во время жары

Как защитить автомобиль во время жары

Летом нужно следить за состоянием здоровья и транспорта.

2022-06-29T16:02+0500

2022-06-29T16:02+0500

2022-06-29T16:02+0500

автомобиль

жара

советы

общество

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. О правилах, соблюдение которых поможет обезопасить себя и не допустить порчу автомобиля, рассказали UzAuto Motors.Берегитесь жарыОграничьте время пребывания в перегретой машине. Перед началом движения проветрите салон и запустите на пару минут двигатель. Машинам темного цвета стоит уделить особое внимание этому совету.Не оставляйте никого в машинеВ жару температура внутри салона может достичь экстремально высокого показателя всего за несколько минут. Если в салоне в это время будет находиться живое существо, то оно погибнет. Ни в коем случае не оставляйте в машине без присмотра детей, пожилых людей и животных.Защититесь от прямых солнечных лучейЕсли возможности оставить машину в тенистом месте или на паркинге нет, то следует приобрести фольгированный солнцезащитный экран для лобового стекла. Не забывайте зашторивать окна, это защитить салон от перегрева.Также можно купить специальный чехол для машины. Он будет полезен не только летом, но и зимой.Еще один хороший способ – парковать автомобиль против солнца, тогда солнечные лучи не будут падать на лобовое стекло и боковые окна.Контролируйте уровень жидкостиЭто правило касается омывателей, масел, фреона и других жидкостей для автомобиля. В жару нагрузка на двигатель увеличивается, поэтому важно обеспечить автомобиль достаточным количеством моторного масла. Однако не забывайте, масло летом необходимо часто менять.В летний период на радиатор нужно заливать антифриз, а не воду. Также не забывайте про регулярную замену тормозной жидкости.Не заливайте полный бакЛетом во время заправки специалисты не рекомендуют заливать полный бак. Жара провоцирует расширение топлива, что приводит к его выливанию из бака. Вылившееся топливо может нанести вред не только покраске авто или антикоррозионному защитному покрытию кузова, но и окружающей среде.Меняйте вовремя шиныЛетом не забудьте поменять зимнюю шину на летнюю. Под воздействием жары зимние шины портятся и не подходят для поездок. Летние шины более твердые, так как резина размягчается из-за высоких температур. Также не стоит забывать, что в жаркую погоду асфальт сильно нагревается и становится очень мягким. Летние шины имеют необходимый протектор для хорошего торможения, защиты от воды и экономии топлива.Не оставляйте вещиРаскаленный на солнце автомобиль может превратить в бомбу даже самые обычные вещи: зажигалки, солнцезащитный крем, электронику, газовые баллончики, лекарственные препараты и даже газировку.Берегите глазаСолнечный свет сильно осложняет водителю возможность видеть дорогу. Всего несколько секунд слепого вождения могут привести к серьезному происшествию. Специалисты рекомендуют носить за рулем солнцезащитные очки, они помогут избежать аварии.Читайте также:Власти отменяют плату за тонировку автоСнова жарко и без осадков – Узгидромет

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автомобиль, жара, советы