https://uz.sputniknews.ru/20220629/keldierova-voshla-v-top-6-mirovogo-reytinga-po-dzyudo-25747097.html
Келдиерова вошла в топ-6 мирового рейтинга по дзюдо
Келдиерова вошла в топ-6 мирового рейтинга по дзюдо
Рейтинговую таблицу единоборцев обновили после турнира "Большого шлема" по дзюдо в Монголии.
2022-06-29T14:27+0500
2022-06-29T14:27+0500
2022-06-29T14:27+0500
спорт
дзюдо
рейтинг
мир
турнир "большого шлема"
монголия
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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Диера Келдиерова впервые поднялась на шестую строчку мирового рейтинга по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Обновленную рейтинговую таблицу опубликовали после турнира серии "Большого шлема" по дзюдо, который недавно завершился в Улан-Баторе. Так, дзюдоистка из Узбекистана благодаря своей победе на турнире впервые вошла в топ-6 мирового рейтинга в весовой категории до 52 кг.Другой представитель Узбекистана Давлат Боборов, завоевав второе место на соревнованиях в Монголии, в очередной раз стал лидером мирового рейтинга в весовой категории до 90 кг.Известно, что другие члены узбекистанской сборной по дзюдо также улучшили свои позиции в обновленной рейтинговой таблице.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
дзюдо, рейтинг, мир, турнир "большого шлема", монголия
Келдиерова вошла в топ-6 мирового рейтинга по дзюдо
Рейтинговую таблицу единоборцев обновили после турнира "Большого шлема" по дзюдо в Монголии.
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik.
Диера Келдиерова впервые поднялась на шестую строчку мирового рейтинга по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба
Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
Обновленную рейтинговую таблицу опубликовали после турнира серии "Большого шлема" по дзюдо, который недавно завершился в Улан-Баторе. Так, дзюдоистка из Узбекистана благодаря своей победе на турнире впервые вошла в топ-6 мирового рейтинга в весовой категории до 52 кг.
Другой представитель Узбекистана Давлат Боборов, завоевав второе место на соревнованиях в Монголии, в очередной раз стал лидером мирового рейтинга в весовой категории до 90 кг.
Известно, что другие члены узбекистанской сборной по дзюдо также улучшили свои позиции в обновленной рейтинговой таблице.