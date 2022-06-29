https://uz.sputniknews.ru/20220629/keldierova-voshla-v-top-6-mirovogo-reytinga-po-dzyudo-25747097.html

Келдиерова вошла в топ-6 мирового рейтинга по дзюдо

Келдиерова вошла в топ-6 мирового рейтинга по дзюдо

Рейтинговую таблицу единоборцев обновили после турнира "Большого шлема" по дзюдо в Монголии.

2022-06-29T14:27+0500

2022-06-29T14:27+0500

2022-06-29T14:27+0500

спорт

дзюдо

рейтинг

мир

турнир "большого шлема"

монголия

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Диера Келдиерова впервые поднялась на шестую строчку мирового рейтинга по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Обновленную рейтинговую таблицу опубликовали после турнира серии "Большого шлема" по дзюдо, который недавно завершился в Улан-Баторе. Так, дзюдоистка из Узбекистана благодаря своей победе на турнире впервые вошла в топ-6 мирового рейтинга в весовой категории до 52 кг.Другой представитель Узбекистана Давлат Боборов, завоевав второе место на соревнованиях в Монголии, в очередной раз стал лидером мирового рейтинга в весовой категории до 90 кг.Известно, что другие члены узбекистанской сборной по дзюдо также улучшили свои позиции в обновленной рейтинговой таблице.Читайте также:

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дзюдо, рейтинг, мир, турнир "большого шлема", монголия