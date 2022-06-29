https://uz.sputniknews.ru/20220629/nachata-podgotovka-k-referendumu-po-konstitutsii-25743792.html

Началась подготовка к референдуму по Конституции

Началась подготовка к референдуму по Конституции

В Узбекистане начата подготовка к референдуму по обновлению Конституции страны. Провести его на прошлой недели предложил президент Шавкат Мирзиеев.

2022-06-29T13:02+0500

2022-06-29T13:02+0500

2022-06-29T14:37+0500

общество

референдум

конституция

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Центризбирком Узбекистана приступил к подготовке всенародного референдума по обновлению Конституции страны, сообщает ЦИК.Данные вопросы обсуждены на заседании комиссии. Утверждены положения об округах референдума и окружных комиссиях по его проведению, об участках референдума и участковых комиссиях.Провести всенародный референдум по изменениям в Конституцию на прошлой недели предложил президент Шавкат Мирзиеев. Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В прошлую среду проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, в пятницу — одобрен в первом чтении, а в субботу опубликован для всенародного обсуждения.В соответствии с решением парламента, всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству, об изменении статуса Республики Каракалпакстан.Действующая конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.В соответствии с законом "О референдуме Республики Узбекистан", дата референдума определяется постановлениями обеих палат парламента. При этом голосование может быть назначено на любой день в период от полутора до трех месяцев со дня опубликования постановлений.

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референдум, конституция, узбекистан, президент, шавкат мирзиёев