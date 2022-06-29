https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-fergane-proydet-chempionat-azii-po-xapkido-25760313.html

В Фергане пройдет чемпионат Азии по хапкидо

В Фергане пройдет чемпионат Азии по хапкидо

В соревнованиях примут участие подростки, молодежь и взрослые спортсмены.

2022-06-29T20:01+0500

2022-06-29T20:01+0500

2022-06-29T20:01+0500

спорт

фергана

чемпионат азии

соревнования

подростки

молодежь

спортсмен

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В Фергане пройдет открытый чемпионат Азии по хапкидо. Известно, что соревнования будут организованы хокимиятом Ферганы совместно с Минспортом и Минюстом Узбекистана, а также федерацией хапкидо республики.Так, в соревнованиях предусмотрены разные возрастные категории, за титул чемпионоов Азии будут бороться подростки, молодежь и взрослые спортсмены.Известно, что в турнире в Фергане примут участие около 400 спортсменов из России, Беларуси, Казахастана, Кыргызстана,Израиля, Индии, Непала, Шри-Ланки и Южной Кореи. Также в рамках континентального первенства Фергану посетят президент Международной федерации хапкидо О Се Лим, вице-президент Корейской федерации хапкидо Ким Бом Чул и генсек Сун Док Бе.Напомним: хапкидоо — корейское боевое искусство, на появление которого во многом оказала влияние техника, положенная и в основу айкидо, дайто-рю айки-дзюдзюцу. В дальнейшем в него вошли элементы тхэквондо и тансудо. В стране появления этот вид спорта является третьим по популярности после тхэквондо и дзюдо.Читайте также:

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фергана, чемпионат азии, соревнования, подростки, молодежь, спортсмен