https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-tashkente-proydet-vystavka-rossiyskogo-obrazovaniya-25762947.html

В Ташкенте пройдет выставка российского образования

В Ташкенте пройдет выставка российского образования

Мероприятие запланировано на сентябрь.

2022-06-29T21:21+0500

2022-06-29T21:21+0500

2022-06-29T21:21+0500

общество

ташкент

выставка

образование

россия

мероприятие

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В столице Узбекистана пройдет выставка российского образования. Мероприятие запланировали на сентябрь.Выставку российского образования традиционно проведет федеральное агентство "Россотрудничество". Об этом в интервью Sputnik рассказал заместитель руководителя агентства Павел Шевцов.По словам Шевцова, участвовать в выставке намерены порядка 50 университетов России. Они презентуют свои образовательные программы в офлайн формате.Также он добавил, что на сегодняшний день на образовательных выставках российские вузы все чаще выбирают новый формат презентации. Так, в страну, где проходит выставка, приезжают студенты, которые родились и выросли здесь, а на данный момент обучаются в России.Напомним: в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими обучаться в России.С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет. В 2020 году российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эта цифра будет увеличена почти вдвое.Читайте также:

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ташкент, выставка, образование, россия, мероприятие