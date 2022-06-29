https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-uzbekistane-poyavilsya-indeks-semeynogo-schastya-chto-on-iz-sebya-predstavlyaet-25746867.html
В Узбекистане появился индекс семейного счастья. Что он из себя представляет?
В Узбекистане появился индекс семейного счастья. Что он из себя представляет?
Опросы в рамках вычисления индекса пройдут экспериментально и пока затронут только Ферганскую область.
2022-06-29T15:09+0500
2022-06-29T15:09+0500
2022-06-29T15:09+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Сотрудники Научно-исследовательского института "Оила ва хотин-кизлар" разработали индекс семейного счастья. Как сообщили корреспонденту Sputnik, пилотное вычисление показателей пройдет в Ферганской области.Как объяснили эксперты НИИ, индикаторы семейного счастья делятся на объективные и субъективные. К первым относят статистику, а ко вторым — социологические опросы. Именно на соцопросах решили остановиться в институте.Вычислять индекс будут на основе показателей, которые получат с помощью опросников. Проводить их будут оффлайн среди семейных жителей Ферганской области.На сегодняшний день вычисление индекса счастья семей проходит в тестовом режиме, уточнили в НИИ.Напомним: по статистике за 2021 год, Узбекистан занимает первое место среди центральноазиатских стран в ежегодном рейтинге счастья ООН и 42-е место в мире.Читайте также:В Узбекистане насчитывают более восьми млн зарегистрированных браков
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узбекистан, семья, ферганская область
В Узбекистане появился индекс семейного счастья. Что он из себя представляет?
Опросы в рамках вычисления индекса пройдут экспериментально и пока затронут только Ферганскую область.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Сотрудники Научно-исследовательского института "Оила ва хотин-кизлар" разработали индекс семейного счастья.
Как сообщили корреспонденту Sputnik, пилотное вычисление показателей пройдет в Ферганской области.
"С помощью этого индекса мы хотим в махаллях и районах определить уровень счастья населения и семей, чтобы понять, что мы можем улучшить для сохранения благополучия в семье", — рассказала начальник отдела НИИ "Оила ва хотин-кизлар" Хуршида Сайдивалиева.
Как объяснили эксперты НИИ, индикаторы семейного счастья делятся на объективные и субъективные. К первым относят статистику, а ко вторым — социологические опросы. Именно на соцопросах решили остановиться в институте.
Вычислять индекс будут на основе показателей, которые получат с помощью опросников. Проводить их будут оффлайн среди семейных жителей Ферганской области.
"Опросник был разработан экспертами Научно-исследовательского института "Оила ва хотин-кизлар". В него мы включили именно те вопросы, которые выведут нас к основным показателям счастья в семье. Например: "Кто принимает решение в семье?", "Как вы оцениваете свое счастье в семье?", — поделилась Хуршида Сайдивалиева.
На сегодняшний день вычисление индекса счастья семей проходит в тестовом режиме, уточнили в НИИ.
"В зависимости от того, какой результат даст пилотный опрос, можно будет судить о дальнейшем внедрении его по всей стране", - заключила Хуршида Сайдивалиева.
Напомним: по статистике за 2021 год, Узбекистан занимает первое место среди центральноазиатских стран в ежегодном рейтинге счастья ООН и 42-е место в мире.