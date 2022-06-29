https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-uzbekistane-tseny-na-saxar-vzyali-pod-kontrol-25751153.html

В Узбекистане цены на сахар взяли под контроль

В Узбекистане цены на сахар взяли под контроль

Об этом сообщили в управлении по борьбе с экономическими преступлениями.

2022-06-29T16:21+0500

2022-06-29T16:21+0500

2022-06-29T16:21+0500

экономика

узбекистан

сахар

цены

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В Узбекистане 13 тыс. тонн сахара реализуют по специальным льготным ценам. Диапазон стоимости будет варьироваться от 10 до 12 тыс. сумов за кг. Об этом на брифинге в АИМК сообщил начальник информационной службы управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Нурбек Халимов.Известно, что количество сахара на бирже доходило до 1-2 тыс. тонн, теперь объем будет увеличен до 3 тыс.Помимо этого, в стране также увеличат объемы реализации муки и хлопкового масла, а за демпинг цен на данные продукты увеличат размер штрафов. На данное время в Узбекистане уже приняли меры в отношении более чем 50 лиц из-за манипулирования ценами на бирже или торговли с нарушением установленного порядка.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, сахар, цены