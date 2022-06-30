https://uz.sputniknews.ru/20220630/chislo-kompaniy-s-uzbekskim-kapitalom-v-kazaxstane-rastet-25791766.html

Число компаний с узбекским капиталом в Казахстане растет

Число компаний с узбекским капиталом в Казахстане растет

По итогам мая количество зарубежных компаний и их филиалов, зарегистрированных в Каазахстане, достигло 40,2 тыс.

2022-06-30T16:40+0500

2022-06-30T16:40+0500

2022-06-30T16:40+0500

экономика

казахстан

компания

капитал

узбекистан

филиал

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Узбекистан занимает вторую строчку среди стран, которые увеличили число компаний в Казахстане с начала этого года. С января в стране появились 205 новых компаний. Такие данные приводит Агентство по стратегическому планированию и реформам Казахстана.Так, с начала года рост узбекистанских предприятий составил 9,2% - общее количество компаний в стране сейчас 2,4 тыс.Первое место занимает Россия, российских предприятий стало больше на 1,5 тыс, всего - 13 тыс. Третье место занимает Беларусь с показателей - 120, а общее число белорусских предприятий в Казахстане достигает 519. Такой резкий рост российских и белорусских компаний в Казахстане аналитики связывают с антироссийскими санкциями Запада.Напомним: по состоянию на 1 июня этого года количество действующих предприятий с российским капиталом в Узбекистане достигает 2,5 тыс. Это на 15% выше чем за аналогичный период в прошлом году.Читайте также:

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казахстан, компания, капитал, узбекистан, филиал