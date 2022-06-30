https://uz.sputniknews.ru/20220630/glava-minyusta-rasskazal-o-zakone-kotoryy-polojit-konets-problemam-naroda-25791212.html

Глава Минюста рассказал о законе, который положит “конец проблемам народа”

Глава Минюста рассказал о законе, который положит “конец проблемам народа”

Русланбек Давлетов рассказал о новом законе, который “положит конец проблемам, которые мучают народ уже несколько лет”. Речь о сносе жилья.

2022-06-30T17:02+0500

2022-06-30T17:02+0500

2022-06-30T17:02+0500

общество

минюст узбекистана

русланбек давлетов

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов разъяснил, как государство намерено защищать собственников жилья от сносов.В своих соцсетях глава Минюста раскрыл подробности еще не опубликованного, но уже подписанного президентом закона “О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд с компенсацией”.По словам Давлетова, документ “положит конец проблемам, которые мучают народ уже несколько лет”.В частности, законом утверждается полный перечень оснований для изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд. При этом он может быть конфискован только в крайнем случае, когда нет иного способа удовлетворить эти нужды.Глава Минюста отмечает, что теперь будет обеспечена “100-процентная открытость процесса” на всех этапах. Будут открытые обсуждения с собственниками при участии СМИ и общественности.Если же не достигается соглашение с собственником, то и не допускается его отключение от коммуникаций и иных мер с целью физического принуждения к подписанию договора.Закон определяет права, которые подлежат компенсации. Это рыночная стоимость недвижимости и прав на земельный участок (за исключением сельскохозяйственных земель), многолетних деревьев, расходы, связанные с переездом и временной арендой другого жилья, упущенная выгода и убытки собственника.Также расширен перечень домов, за которые будет выдана компенсация в случае сноса. В него вошли объекты недвижимости, на которые не оформлены кадастровые документы, но при этом они располагаются в пределах населенного пункта и за эту землю уплачены налоги более чем за 15 лет.По словам Давлетова, так будут застрахованы от сноса порядка трех миллионов домов без документов.Читайте также:Изъятие земельных участков будет справедливымЧто будет со сносами: неприкосновенность имущества узбекистанцев защитят

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минюст узбекистана, русланбек давлетов