https://uz.sputniknews.ru/20220630/jenschiny-predprinimateli-dvux-stran-zaklyuchili-soglasheniya-na-54-mln--foto-25781685.html

Женщины-предприниматели двух стран заключили соглашения на $54 млн — фото

Женщины-предприниматели двух стран заключили соглашения на $54 млн — фото

Прошел первый бизнес-форум женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана.

2022-06-30T15:38+0500

2022-06-30T15:38+0500

2022-06-30T15:38+0500

экономика

узбекистан

азербайджан

бизнес-форум

женщины

предприниматели

соглашение

меморандум

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей в Азербайджане. Об этом сообщили в пресс-службе Сената.По итогам встреч, проведенных в формате "B2B" между женщинами-предпринимателями двух государств, подписано 19 соглашений и меморандумов на сумму более $54 млн.Накануне в ходе визита прошел первый бизнес-форум женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана.На мероприятии участницы обсудили почти все секторы экономики страны, в том числе, промышленность, сферу услуг, сельское хозяйство, ремесленничество.Женщины-предприниматели обеих стран отметили важность и актуальность форума, который стал хорошей площадкой для обмена опытом и обсуждения насущных вопросов по развитию и наращиванию потенциала предпринимательства в различных сферах обоих государств.По итогам мероприятия подписан меморандум "о взаимопонимании в области развития двусторонних отношений между Клубом женщин-предпринимателей при Комиссии по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи и Ассоциацией развития женского предпринимательства в Азербайджане".Читайте также:Узбекистан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в текстильной промышленности

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узбекистан, азербайджан, бизнес-форум, женщины, предприниматели, соглашение, меморандум