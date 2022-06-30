Женщины-предприниматели двух стран заключили соглашения на $54 млн — фото
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
Накануне в ходе визита прошел первый бизнес-форум женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей в Азербайджане. Об этом сообщили в пресс-службе Сената.
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
По итогам встреч, проведенных в формате "B2B" между женщинами-предпринимателями двух государств, подписано 19 соглашений и меморандумов на сумму более $54 млн.
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
Накануне в ходе визита прошел первый бизнес-форум женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана.
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
На мероприятии участницы обсудили почти все секторы экономики страны, в том числе, промышленность, сферу услуг, сельское хозяйство, ремесленничество.
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
Женщины-предприниматели обеих стран отметили важность и актуальность форума, который стал хорошей площадкой для обмена опытом и обсуждения насущных вопросов по развитию и наращиванию потенциала предпринимательства в различных сферах обоих государств.
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
По итогам мероприятия подписан меморандум "о взаимопонимании в области развития двусторонних отношений между Клубом женщин-предпринимателей при Комиссии по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи и Ассоциацией развития женского предпринимательства в Азербайджане".
Читайте также: