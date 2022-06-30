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Женщины-предприниматели двух стран заключили соглашения на $54 млн — фото
Женщины-предприниматели двух стран заключили соглашения на $54 млн — фото
Прошел первый бизнес-форум женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана.
2022-06-30T15:38+0500
2022-06-30T15:38+0500
экономика
узбекистан
азербайджан
бизнес-форум
женщины
предприниматели
соглашение
меморандум
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей в Азербайджане. Об этом сообщили в пресс-службе Сената.По итогам встреч, проведенных в формате "B2B" между женщинами-предпринимателями двух государств, подписано 19 соглашений и меморандумов на сумму более $54 млн.Накануне в ходе визита прошел первый бизнес-форум женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана.На мероприятии участницы обсудили почти все секторы экономики страны, в том числе, промышленность, сферу услуг, сельское хозяйство, ремесленничество.Женщины-предприниматели обеих стран отметили важность и актуальность форума, который стал хорошей площадкой для обмена опытом и обсуждения насущных вопросов по развитию и наращиванию потенциала предпринимательства в различных сферах обоих государств.По итогам мероприятия подписан меморандум "о взаимопонимании в области развития двусторонних отношений между Клубом женщин-предпринимателей при Комиссии по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи и Ассоциацией развития женского предпринимательства в Азербайджане".Читайте также:Узбекистан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в текстильной промышленности
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узбекистан, азербайджан, бизнес-форум, женщины, предприниматели, соглашение, меморандум

Женщины-предприниматели двух стран заключили соглашения на $54 млн — фото

15:38 30.06.2022
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
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Накануне в ходе визита прошел первый бизнес-форум женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей в Азербайджане. Об этом сообщили в пресс-службе Сената.
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
По итогам встреч, проведенных в формате "B2B" между женщинами-предпринимателями двух государств, подписано 19 соглашений и меморандумов на сумму более $54 млн.
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Накануне в ходе визита прошел первый бизнес-форум женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана.
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
На мероприятии участницы обсудили почти все секторы экономики страны, в том числе, промышленность, сферу услуг, сельское хозяйство, ремесленничество.
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Женщины-предприниматели обеих стран отметили важность и актуальность форума, который стал хорошей площадкой для обмена опытом и обсуждения насущных вопросов по развитию и наращиванию потенциала предпринимательства в различных сферах обоих государств.
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме женщин-предпринимателей Узбекистана и Азербайджана
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
По итогам мероприятия подписан меморандум "о взаимопонимании в области развития двусторонних отношений между Клубом женщин-предпринимателей при Комиссии по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи и Ассоциацией развития женского предпринимательства в Азербайджане".
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