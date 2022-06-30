https://uz.sputniknews.ru/20220630/uzbekistan-i-kitay-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-tekstilnoy-promyshlennosti-25785525.html

Узбекистан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в текстильной промышленности

Узбекистан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в текстильной промышленности

Китай готов делиться с Узбекистаном технологиями в текстильной промышленности.

2022-06-30T14:35+0500

2022-06-30T14:35+0500

2022-06-30T14:35+0500

экономика

узбекистан

китай

меморандум

сотрудничество

текстильная продукция

текстиль

промышленность

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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Предприниматели Узбекистана и Китая намерены усилить сотрудничество в сфере текстильной промышленности. Для этого Пекин готов делиться технологиями производства аксессуаров и фурнитуры с узбекистанской стороной, заявил председатель Ассоциации "Узтекстильпром" Илхом Хайдаров 30 июня, на втором Узбекско-китайском форуме по развитию сети текстильной промышленности.Итогом мероприятия стало подписание меморандума о сотрудничестве "Узтекстильпрома" с Ассоциацией китайских предпринимателей в Узбекистане.Участники форума обсудили возможность увеличение производства и экспорта хлопковой продукции Узбекистана. Напомним, власти республики планируют увеличить показатель урожайности хлопка с 1 млн тонн до 1,3 млн тонн.Рост мощностей потребует и создания новых рабочих мест, отметили спикеры форума. На сегодняшний день текстильная индустрия обеспечила работой 400 тысяч граждан, а уровень внутренней переработки сырья достиг 100%."На сегодняшний день в Узбекистане работает 134 хлопковых кластера, которые создают высокую конкуренцию на мировом рынке", - отметил Илхом Хайдаров.До конца текущего года Узбекистан ожидает получить более $3 млрд от экспорта текстильной продукции, также сообщил Хайдаров.На данный момент текстильную продукцию в Узбекистане производят 5 342 предприятия, основная часть которых находится в Ташкенте, а также Ферганской и Андижанской областях (на данные регионы суммарно приходятся 2 223 компании).Основными импортерами узбекистанского текстиля являются страны ближнего зарубежья. По данным Госкомстата, по состоянию на начало 2022 года, первое место среди импортеров текстиля занимала Россия ($39,4 млн). За прошедший год российский онлайн-ритейлер Wildberries зафиксировал рост продаж одежды узбекского производства на 90% по сравнению с 2020 годом. Как пояснили Sputnik Узбекистан в пресс-службе компании, интерес к вещам, произведенным в Узбекистане, объясняется, прежде всего, качеством хлопка.Следом идет Кыргызстан, закупивший по состоянию на январь 2022 года текстильную продукцию Узбекистана на сумму $24,1 млн. Замыкает тройку лидеров Казахстан - $3,1 млн.Читайте также:Видео: хлопок и текстиль усилят статус Узбекистана на мировом рынке – экономист

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узбекистан, китай, меморандум, сотрудничество, текстильная продукция, текстиль, промышленность