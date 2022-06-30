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Норвегия отказалась пропускать груз для россиян на Шпицбергене - подробности
Норвегия отказалась пропускать груз для россиян на Шпицбергене - подробности
Российские шахтеры не получили груз из-за запрета Норвегии.
2022-06-30T08:29+0500
2022-06-30T08:29+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. МИД Норвегии отказал России пропустить грузы для россиян в полярном поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщает РИА Новости.Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев отреагировал на запрет. Он считает, что блокировка груза с критически важными товарами – это нарушение прав человека и основ гуманизма.В 1920 году Норвегия, Дания, Швеция Италия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Япония и США подписали Парижский договор, который определил статус архипелага. Советский Союз присоединился к документу в 1935 году. Россия участвует в нем в качестве страны-правопреемницы СССР.По мнению вице-спикера, Осло нарушает третью статью Парижского договора.МИД России вызвал представителя Норвегии Сольвейг Россебе для обсуждения ситуации на Шпицбергене. На встрече с Россебе российская сторона заявила, что инцидент с блокировкой российских грузов неприемлем.Ранее в апреле глава норвежского МИДа Анникен Хюитфельдт заявила о закрытии пункта пропуска на российско-норвежской границе. Однако она отмечала, что для Шпицбергена будет сделано исключение.Читайте также:МИД России пообещал практические меры в ответ на блокаду КалининградаПольша готовится к "интеграции": Украина обречена
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норвегия, россия

Норвегия отказалась пропускать груз для россиян на Шпицбергене - подробности

08:29 30.06.2022
© Sputnik / Сергей МамонтовРоссийский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген.
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Российские шахтеры, работающие на архипелаге, не получили груз с критически важными товарами из-за норвежского запрета.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. МИД Норвегии отказал России пропустить грузы для россиян в полярном поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщает РИА Новости.
"Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года", – говорится в сообщении министерства.
Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев отреагировал на запрет. Он считает, что блокировка груза с критически важными товарами – это нарушение прав человека и основ гуманизма.
"Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтёров без продуктов питания, что аморально по своей сути", - отметил Косачев.
В 1920 году Норвегия, Дания, Швеция Италия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Япония и США подписали Парижский договор, который определил статус архипелага. Советский Союз присоединился к документу в 1935 году. Россия участвует в нем в качестве страны-правопреемницы СССР.
По мнению вице-спикера, Осло нарушает третью статью Парижского договора.
"Условлено, что во всех отношениях, и в частности во всем, что касается вывоза, ввоза и транзита, граждане всех Высоких Договаривающихся Сторон, их суда и их грузы не будут подлежать каким-либо сборам или ограничениям, не применяемым к гражданам, судам или грузам, пользующимся в Норвегии режимом наиболее благоприятствуемой нации, причем норвежские подданные, их суда и их грузы приравниваются с этой целью к гражданам, судам и грузам других Высоких Договаривающихся Сторон и не пользуются ни в каком отношении более благоприятным режимом", – цитирует содержание третьей статьи Косачев.
МИД России вызвал представителя Норвегии Сольвейг Россебе для обсуждения ситуации на Шпицбергене. На встрече с Россебе российская сторона заявила, что инцидент с блокировкой российских грузов неприемлем.
Ранее в апреле глава норвежского МИДа Анникен Хюитфельдт заявила о закрытии пункта пропуска на российско-норвежской границе. Однако она отмечала, что для Шпицбергена будет сделано исключение.
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