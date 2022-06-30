https://uz.sputniknews.ru/20220630/norvegiya-otkazalas-propuskat-gruz-dlya-rossiyan-na-shpitsbergene---podrobnosti-25765476.html

Норвегия отказалась пропускать груз для россиян на Шпицбергене - подробности

Норвегия отказалась пропускать груз для россиян на Шпицбергене - подробности

Российские шахтеры не получили груз из-за запрета Норвегии.

2022-06-30T08:29+0500

2022-06-30T08:29+0500

2022-06-30T08:29+0500

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. МИД Норвегии отказал России пропустить грузы для россиян в полярном поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщает РИА Новости.Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев отреагировал на запрет. Он считает, что блокировка груза с критически важными товарами – это нарушение прав человека и основ гуманизма.В 1920 году Норвегия, Дания, Швеция Италия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Япония и США подписали Парижский договор, который определил статус архипелага. Советский Союз присоединился к документу в 1935 году. Россия участвует в нем в качестве страны-правопреемницы СССР.По мнению вице-спикера, Осло нарушает третью статью Парижского договора.МИД России вызвал представителя Норвегии Сольвейг Россебе для обсуждения ситуации на Шпицбергене. На встрече с Россебе российская сторона заявила, что инцидент с блокировкой российских грузов неприемлем.Ранее в апреле глава норвежского МИДа Анникен Хюитфельдт заявила о закрытии пункта пропуска на российско-норвежской границе. Однако она отмечала, что для Шпицбергена будет сделано исключение.Читайте также:МИД России пообещал практические меры в ответ на блокаду КалининградаПольша готовится к "интеграции": Украина обречена

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