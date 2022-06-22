https://uz.sputniknews.ru/20220622/mid-rossii-poobeschal-prakticheskie-mery-v-otvet-na-blokadu-kaliningrada-25549582.html

МИД России пообещал практические меры в ответ на блокаду Калининграда

МИД России пообещал практические меры в ответ на блокаду Калининграда

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

2022-06-22T18:25+0500

2022-06-22T18:25+0500

2022-06-22T18:25+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область через Литву будут лежать в практической области. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Она особо выделила, что Россия заявила Литве и ЕС о недопустимости подобных шагов и необходимости изменить принятые меры и возвратить ситуацию в законное русло. Она отметила, что какой будет ответ России и когда именно - пока обсуждается, ответные меры будут зависеть от того, согласится ли Вильнюс отозвать запрет на транзит.Напомним: Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, которые попали под санкции Европесйкого союза. Губернатор российского региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов через Литву до 10 августа продолжается без ограничений.Накануне в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Ей заявили протест из-за решения прекратить транзит некоторых товаров. Москва потребовала отменить ограничения.Читайте также:

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