https://uz.sputniknews.ru/20220630/pervoe-sudno-s-zernom-dlya-drujestvennyx-stran-vyshlo-iz-porta-berdyanska-25784904.html

Первое судно с зерном для дружественных стран вышло из порта Бердянска

Первое судно с зерном для дружественных стран вышло из порта Бердянска

На борту торгового судна находится семь тысяч тонн зерна.

2022-06-30T13:54+0500

2022-06-30T13:54+0500

2022-06-30T13:54+0500

специальная военная операция россии в донбассе

судно

зерно

порт

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Судно с зерном вышло из порта Бердянска впервые за несколько месяцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Он также уточнил, что безопаность сухогруза обеспечена кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.По данным Балицкого, бердянская бухта и порт в данное время полностью безопасны, портовики и оборудование готовы к работам по перевалке грузов. Инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы уже разминировали акваторию порта.В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, идет восстановление торговых связей.Читайте также:

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судно, зерно, порт