https://uz.sputniknews.ru/20220630/v-tashkente-proydet-chempionat-mira-po-dzyudo--foto-25773782.html

В Ташкенте пройдет чемпионат мира по дзюдо — фото

В Ташкенте пройдет чемпионат мира по дзюдо — фото

О том, как проходит подготовка к мировому первенству по дзюдо среди взрослых — читайте в нашем материале.

2022-06-30T10:36+0500

2022-06-30T10:36+0500

2022-06-30T10:44+0500

спорт

ташкент

чемпионат

мир

дзюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1d/25745511_0:174:1280:894_1920x0_80_0_0_8a63024d02633a32bf299ea729990da0.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Осенью в Ташкенте впервые пройдет чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Мировое первенство продлится с 6 по 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.Так, в соревнованиях примут участие спортсмены из более чем 100 стран мира, поэтому в данное время принимаются все необходимые меры для организации турнира на самом высоком уровне, а также по обеспечению всех удобств для учестников и гостей предстоящего первенства планеты.В Федерации дзюдо Узбекистана спортивные чиновники под руководством заместителя председателя НОК страны и по совместительству председателя федерации дзюдо Азизжона Камилова обсудили актуальные вопросы подготовки к турниру. Стороны обговорили вопросы встречи и размещения в гостиницах участников соревнований, а также почетных гостей и делегаций. Камилов подчеркнул, что к эти вопросы очень важны, и к ним стоит подойти максимально ответственно и серьезно.Также на встречи обсудили эмблемы и символику предстоящего первенства, а также образцы сувениров, которые получат спортсмены, поднявшиеся на пьедестал почета.Читайте также:Келдиерова вошла в топ-6 мирового рейтинга по дзюдоУзбекистан вошел в топ-5 по медалям на турнире "Большого шлема" по дзюдо

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, чемпионат, мир, дзюдо