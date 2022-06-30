В Ташкенте пройдет чемпионат мира по дзюдо — фото
10:36 30.06.2022 (обновлено: 10:44 30.06.2022)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Федерации дзюдо Узбекистана под руководством заместителя председателя НОК, председателя Федерации дзюдо Азизжона Камилова обсуждены актуальные на сегодняшний день вопросы подготовки к важным соревнованиям
О том, как проходит подготовка к мировому первенству по дзюдо среди взрослых — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Осенью в Ташкенте впервые пройдет чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Мировое первенство продлится с 6 по 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Федерации дзюдо Узбекистана под руководством заместителя председателя НОК, председателя Федерации дзюдо Азизжона Камилова обсуждены актуальные на сегодняшний день вопросы подготовки к важным соревнованиям.
Так, в соревнованиях примут участие спортсмены из более чем 100 стран мира, поэтому в данное время принимаются все необходимые меры для организации турнира на самом высоком уровне, а также по обеспечению всех удобств для учестников и гостей предстоящего первенства планеты.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Федерации дзюдо Узбекистана под руководством заместителя председателя НОК, председателя Федерации дзюдо Азизжона Камилова обсуждены актуальные на сегодняшний день вопросы подготовки к важным соревнованиям.
В Федерации дзюдо Узбекистана спортивные чиновники под руководством заместителя председателя НОК страны и по совместительству председателя федерации дзюдо Азизжона Камилова обсудили актуальные вопросы подготовки к турниру.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Федерации дзюдо Узбекистана под руководством заместителя председателя НОК, председателя Федерации дзюдо Азизжона Камилова обсуждены актуальные на сегодняшний день вопросы подготовки к важным соревнованиям.
Стороны обговорили вопросы встречи и размещения в гостиницах участников соревнований, а также почетных гостей и делегаций. Камилов подчеркнул, что к эти вопросы очень важны, и к ним стоит подойти максимально ответственно и серьезно.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Федерации дзюдо Узбекистана под руководством заместителя председателя НОК, председателя Федерации дзюдо Азизжона Камилова обсуждены актуальные на сегодняшний день вопросы подготовки к важным соревнованиям.
Также на встречи обсудили эмблемы и символику предстоящего первенства, а также образцы сувениров, которые получат спортсмены, поднявшиеся на пьедестал почета.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Федерации дзюдо Узбекистана под руководством заместителя председателя НОК, председателя Федерации дзюдо Азизжона Камилова обсуждены актуальные на сегодняшний день вопросы подготовки к важным соревнованиям.
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