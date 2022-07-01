https://uz.sputniknews.ru/20220701/glava-mid-kazaxstana-rol-astaninskogo-formata-v-siriyskix-peregovorax-rastet-25809526.html

Глава МИД Казахстана: роль "астанинского формата" в сирийских переговорах растет

Глава МИД Казахстана: роль "астанинского формата" в сирийских переговорах растет

Роль Нур-Султана в сирийском урегулировании возрастает на фоне приостановления Женевских переговоров.

2022-07-01T11:35+0500

2022-07-01T11:35+0500

2022-07-01T11:35+0500

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мид казахстана

казахстан

сирия

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нур-султан

женева

урегулирование

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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Роль "астанинского формата" в урегулировнии сирийского вопроса возрастает в условиях приостановления переговоров в Женеве, считает министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.В Нур-Султане в пятницу проходит международная конференция "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны.Выступая на конференции, глава МИД подчеркнул, что за годы независимости Казахстан заслуженно закрепил за собой авторитет государства-медиатора, в котором всегда готовы к диалогу с целью поиска взаимоприемлемых для конфликтующий сторон решений.Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что российским представителям стало затруднительнее работать в Женеве, которая является площадкой для заседаний конституционного комитета Сирии. По его утверждению, вопрос выбора нового места для заседаний конституционного комитета Сирии приобретает "не технический и не логистический оттенок, а больше политический с учетом враждебной политики Швейцарии".Напомним: в Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога. Именно он стал первой попыткой с момента начала конфликта собрать на одной площадке широкий состав участников для переговоров.Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве. Основной задачей комитета является подготовка конституционной реформы.Читайте также:

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