https://uz.sputniknews.ru/20220701/glava-mid-kazaxstana-rol-astaninskogo-formata-v-siriyskix-peregovorax-rastet-25809526.html
Глава МИД Казахстана: роль "астанинского формата" в сирийских переговорах растет
Глава МИД Казахстана: роль "астанинского формата" в сирийских переговорах растет
Роль Нур-Султана в сирийском урегулировании возрастает на фоне приостановления Женевских переговоров.
2022-07-01T11:35+0500
2022-07-01T11:35+0500
2022-07-01T11:35+0500
в мире
мид казахстана
казахстан
сирия
переговоры
нур-султан
женева
урегулирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1441/85/14418594_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_b65954de9c7e4a6fc727e8ecabe1a067.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Роль "астанинского формата" в урегулировнии сирийского вопроса возрастает в условиях приостановления переговоров в Женеве, считает министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.В Нур-Султане в пятницу проходит международная конференция "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны.Выступая на конференции, глава МИД подчеркнул, что за годы независимости Казахстан заслуженно закрепил за собой авторитет государства-медиатора, в котором всегда готовы к диалогу с целью поиска взаимоприемлемых для конфликтующий сторон решений.Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что российским представителям стало затруднительнее работать в Женеве, которая является площадкой для заседаний конституционного комитета Сирии. По его утверждению, вопрос выбора нового места для заседаний конституционного комитета Сирии приобретает "не технический и не логистический оттенок, а больше политический с учетом враждебной политики Швейцарии".Напомним: в Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога. Именно он стал первой попыткой с момента начала конфликта собрать на одной площадке широкий состав участников для переговоров.Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве. Основной задачей комитета является подготовка конституционной реформы.Читайте также:
нур-султан
женева
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1441/85/14418594_120:0:869:562_1920x0_80_0_0_6fe2e87b927de55758be7d75b2c9926a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид казахстана, казахстан, сирия, переговоры, нур-султан, женева, урегулирование
Глава МИД Казахстана: роль "астанинского формата" в сирийских переговорах растет
Роль Нур-Султана в сирийском урегулировании возрастает на фоне приостановления Женевских переговоров.
ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Роль "астанинского формата" в урегулировнии сирийского вопроса возрастает в условиях приостановления переговоров в Женеве, считает министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
В Нур-Султане в пятницу проходит международная конференция "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны.
Выступая на конференции, глава МИД подчеркнул, что за годы независимости Казахстан заслуженно закрепил за собой авторитет государства-медиатора, в котором всегда готовы к диалогу с целью поиска взаимоприемлемых для конфликтующий сторон решений.
"Отражением этого является действующий астанинский процесс по межсирийскому урегулированию. Восемнадцатая международная встреча по Сирии, состоявшаяся 15-16 июня в Нур-Султане, показала, что в условиях приостановки Женевских переговоров роль "астанинского формата" в сирийском урегулировании лишь возрастает", — цитирует РИА Новости
Тлеуберди.
Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что российским представителям стало затруднительнее работать в Женеве, которая является площадкой для заседаний конституционного комитета Сирии. По его утверждению, вопрос выбора нового места для заседаний конституционного комитета Сирии приобретает "не технический и не логистический оттенок, а больше политический с учетом враждебной политики Швейцарии".
Напомним: в Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога. Именно он стал первой попыткой с момента начала конфликта собрать на одной площадке широкий состав участников для переговоров.
Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве. Основной задачей комитета является подготовка конституционной реформы.