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Какая погода ждет Узбекистан сегодня и на выходных
Какая погода ждет Узбекистан сегодня и на выходных
Синоптики предупреждают, что до 3 июля по предгорной и горной территории Ферганской области возможны селевые потоки и паводки.
2022-07-01T07:55+0500
2022-07-01T07:52+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура днем немного упадет до 36-38 градусов, а ночью составит 24-26. В целом же по стране сохраняется сухая и жаркая погода, сообщает пресс-служба Узгидромета.По прогнозу синоптиков, до вторника 5 июля на большей части территории страны осадков не ожидается, но временами будет переменная облачность. Ветер восточный с переходом на западный, местами возможно усиление, включая пыльный поземок.Каракалпакстан и Хорезмская область:Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный, 2-4 июля местами возможно усиление, в отдельных районах с пыльным поземком.ТемператураБухарская и Навоийская области:Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный, 2-4 июля местами возможно усиление, в отдельных районах с пыльным поземком.ТемператураТашкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:Небольшая облачность, без осадков Ветер восточный с переходом на западный, 2-4 июля местами возможно усиление, в отдельных районах с пыльным поземком.ТемператураКашкадарьинская и Сурхандарьинская области:Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный, 2-4 июля местами возможно усиление, в отдельных районах с пыльным поземком.ТемператураАндижанская, Наманганская и Ферганская области:Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный, 4-5 июля местами возможно усиление, в отдельных районах с пыльным поземком.ТемператураПо горным и предгорным районам небольшая, местами переменная облачность. Местами возможно усиление ветра. Температура ночью – + 16-21, днем 2-3 июля – +30-35, 4-5 июля – +23-28 градусов.Также синоптики предупреждают, что до воскресенья 3 июля по предгорной и горной территории Ферганской области: Сохскому, Ферганскому районам и рекам Сох, Шахимардан, Исфайрамсай возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых потоков и паводков с территории Кыргызстана.Читайте также: В Ташкенте пройдут бесплатные кинопоказыВ Канаде нашли прекрасно сохранившуюся мумию мамонтенка — фото
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прогноз погоды

Какая погода ждет Узбекистан сегодня и на выходных

07:55 01.07.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровГорожане в жаркий день на улицах Ташкента
Горожане в жаркий день на улицах Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Синоптики предупреждают, что до 3 июля по предгорной и горной территории Ферганской области возможны селевые потоки и паводки.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура днем немного упадет до 36-38 градусов, а ночью составит 24-26. В целом же по стране сохраняется сухая и жаркая погода, сообщает пресс-служба Узгидромета.
По прогнозу синоптиков, до вторника 5 июля на большей части территории страны осадков не ожидается, но временами будет переменная облачность. Ветер восточный с переходом на западный, местами возможно усиление, включая пыльный поземок.
Каракалпакстан и Хорезмская область:
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный, 2-4 июля местами возможно усиление, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура
2 июля днем – +35-40, ночью – +20-25 градусов;
3 июля днем – +30-35 градусов, ночью – +20-25;
4 июля днем – +28-33 градусов, ночью – +18-23;
5 июля днем – +30-35 градусов, ночью – +18-23.
Бухарская и Навоийская области:
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный, 2-4 июля местами возможно усиление, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура
2-3 июля днем – +38-43 градусов, ночью – +21-26;
4 июля днем – +30-35 градусов, ночью – +21-26;
5 июля днем – +30-35 градусов, ночью – +18-23.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:
Небольшая облачность, без осадков Ветер восточный с переходом на западный, 2-4 июля местами возможно усиление, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура
2 июля днем – +35-40 градусов, ночью – +21-26;
3 июля днем – +36-41 градусов, ночью – +21-26;
4 июля днем – +32-37 градусов, ночью – +19-24;
5 июля днем – +30-35 градусов, ночью – +17-22.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный, 2-4 июля местами возможно усиление, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура
2 -3 июля днем – +40-45, ночью – +22-27;
4 июля днем – +33-38 градуса, ночью – +22-27;
5 июля днем – +33-38 градуса, ночью – +20-25.
Андижанская, Наманганская и Ферганская области:
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный, 4-5 июля местами возможно усиление, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура
2 июля днем – +35-40 градусов, ночью – +21-26;
3 июля днем – +36-41 градусов, ночью – +19-24;
4 июля днем – +34-39 градусов, ночью – +21-26;
5 июля днем – +32-37 градусов, ночью – +21-26.
По горным и предгорным районам небольшая, местами переменная облачность. Местами возможно усиление ветра. Температура ночью – + 16-21, днем 2-3 июля – +30-35, 4-5 июля – +23-28 градусов.
Также синоптики предупреждают, что до воскресенья 3 июля по предгорной и горной территории Ферганской области: Сохскому, Ферганскому районам и рекам Сох, Шахимардан, Исфайрамсай возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых потоков и паводков с территории Кыргызстана.
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