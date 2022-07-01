https://uz.sputniknews.ru/20220701/kakaya-pogoda-jdet-uzbekistan-segodnya-i-na-vyxodnyx-25789040.html

Какая погода ждет Узбекистан сегодня и на выходных

Какая погода ждет Узбекистан сегодня и на выходных

Синоптики предупреждают, что до 3 июля по предгорной и горной территории Ферганской области возможны селевые потоки и паводки.

2022-07-01T07:55+0500

2022-07-01T07:55+0500

2022-07-01T07:52+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура днем немного упадет до 36-38 градусов, а ночью составит 24-26. В целом же по стране сохраняется сухая и жаркая погода, сообщает пресс-служба Узгидромета.По прогнозу синоптиков, до вторника 5 июля на большей части территории страны осадков не ожидается, но временами будет переменная облачность. Ветер восточный с переходом на западный, местами возможно усиление, включая пыльный поземок.Каракалпакстан и Хорезмская область:Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный, 2-4 июля местами возможно усиление, в отдельных районах с пыльным поземком.ТемператураБухарская и Навоийская области:Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный, 2-4 июля местами возможно усиление, в отдельных районах с пыльным поземком.ТемператураТашкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:Небольшая облачность, без осадков Ветер восточный с переходом на западный, 2-4 июля местами возможно усиление, в отдельных районах с пыльным поземком.ТемператураКашкадарьинская и Сурхандарьинская области:Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный, 2-4 июля местами возможно усиление, в отдельных районах с пыльным поземком.ТемператураАндижанская, Наманганская и Ферганская области:Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный, 4-5 июля местами возможно усиление, в отдельных районах с пыльным поземком.ТемператураПо горным и предгорным районам небольшая, местами переменная облачность. Местами возможно усиление ветра. Температура ночью – + 16-21, днем 2-3 июля – +30-35, 4-5 июля – +23-28 градусов.Также синоптики предупреждают, что до воскресенья 3 июля по предгорной и горной территории Ферганской области: Сохскому, Ферганскому районам и рекам Сох, Шахимардан, Исфайрамсай возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых потоков и паводков с территории Кыргызстана.Читайте также: В Ташкенте пройдут бесплатные кинопоказыВ Канаде нашли прекрасно сохранившуюся мумию мамонтенка — фото

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