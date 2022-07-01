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Казахстан решил изменить ЕАЭС
Казахстан решил изменить ЕАЭС
Тлеуберди: трансформация союза создаст новые благоприятные возможности.
2022-07-01T19:18+0500
2022-07-01T19:18+0500
2022-07-01T19:18+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обязательно надо изменить. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди в ходн конференции в Нур-Султане, передает Sputnik Таджикистан.По его мнению, трансформацию союза необходимо провести в связи с санкционным противостоянием. Это поможет эффективнее использовать возможности ЕАЭС в настоящих сложных обстоятельствах.Он подчеркнул, что Казахстан - активный сторонник евразийской интеграции. Страна стала основоположником нескольких региональных организаций - Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза в том числе.В 2022 году в центре внимания казахстанского председательства в СНГ будут вопросы дальнейшего повышения эффективности организации через активизацию экономического взаимодействия в качестве основного фактора устойчивого развития стран, объяснил глава МИД страны.Также Тлеуберди заявил, что участие Казахстана в ОДКБ - важное направление с точки зрения обеспечения национальной и региональной безопасности.Напомним: в Нур-Султане 1 июля проходит международная конференция "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей. Узбекистан рассматривает возможность полного присоединения к организации.Договор о создании объединения на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства РФ, Беларуси и Казахстана, действующих в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), подписали в 2014-м.Главная цель ЕАЭС - экономическое развитие стран-участниц, модернизация и повышение конкурентоспособности этих государств на мировом рынке.Читайте также:Торговые отношения Узбекистана с ЕАЭС растут
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казахстан, еаэс
Казахстан решил изменить ЕАЭС
Трансформация союза создаст новые благоприятные возможности: например, можно будет сделать свободный рынок для роста экономик стран-участниц, считает Тлеуберди.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обязательно надо изменить. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди в ходн конференции в Нур-Султане, передает Sputnik Таджикистан
.
По его мнению, трансформацию союза необходимо провести в связи с санкционным противостоянием. Это поможет эффективнее использовать возможности ЕАЭС в настоящих сложных обстоятельствах.
"Санкционное противостояние диктует необходимость трансформации деятельности ЕАЭС с целью создания действительно свободного рынка, который является жизненно важным условием для роста экономик объединения", - отметил Тлеуберди.
Он подчеркнул, что Казахстан - активный сторонник евразийской интеграции. Страна стала основоположником нескольких региональных организаций - Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза в том числе.
В 2022 году в центре внимания казахстанского председательства в СНГ будут вопросы дальнейшего повышения эффективности организации через активизацию экономического взаимодействия в качестве основного фактора устойчивого развития стран, объяснил глава МИД страны.
Также Тлеуберди заявил, что участие Казахстана в ОДКБ - важное направление с точки зрения обеспечения национальной и региональной безопасности.
"С учетом того, что главными задачами организации являются укрепление мира и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов", - заключил он.
Напомним: в Нур-Султане 1 июля проходит международная конференция "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей. Узбекистан рассматривает возможность полного присоединения к организации.
Договор о создании объединения на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства РФ, Беларуси и Казахстана, действующих в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), подписали в 2014-м.
Главная цель ЕАЭС - экономическое развитие стран-участниц, модернизация и повышение конкурентоспособности этих государств на мировом рынке.