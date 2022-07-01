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На сайте конкурса имени Андрея Стенина открыто онлайн-голосование
На сайте конкурса имени Андрея Стенина открыто онлайн-голосование
В этом году шорт-лист номинантов конкурса включил фотографов из 14 стран мира.
2022-07-01T13:01+0500
2022-07-01T13:01+0500
фото
сайт
конкурс
конкурс имени стенина
онлайн
голосование
номинанты
фотограф
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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Согласно уже сложившейся традиции пользователи сети смогут определить лучшую по их мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина 2022 года. С 1 июля онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо выбрать понравившееся фото и кликнуть на соответствующую иконку рядом с каждым из них. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (мск) 31 июля.Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной среди пользоватеелй сети фотографии получит диплом конкурса.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. Известно, что планируется также провести роуд-шоу победителей по городам мира до конца года, которое станет традиционным.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.Читайте также:
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сайт, конкурс, конкурс имени стенина, онлайн, голосование, номинанты, фотограф, фото

На сайте конкурса имени Андрея Стенина открыто онлайн-голосование

13:01 01.07.2022
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В этом году шорт-лист номинантов конкурса включил фотографов из 14 стран мира.
ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Согласно уже сложившейся традиции пользователи сети смогут определить лучшую по их мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина 2022 года.
С 1 июля онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо выбрать понравившееся фото и кликнуть на соответствующую иконку рядом с каждым из них. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (мск) 31 июля.
Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной среди пользоватеелй сети фотографии получит диплом конкурса.
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. Известно, что планируется также провести роуд-шоу победителей по городам мира до конца года, которое станет традиционным.
© Foto : Shibasish Saha, Stenincontest

Шибашиш Саха

Индия

Вечнозеленая улыбка

Портрет. Герой нашего времени, Одиночная фотография

Шибашиш СахаИндияВечнозеленая улыбкаПортрет. Герой нашего времени, Одиночная фотография - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Shibasish Saha, Stenincontest

Шибашиш Саха

Индия

Вечнозеленая улыбка

Портрет. Герой нашего времени, Одиночная фотография

© Foto : Shaghayegh Shayankhah, Stenincontest

Шагхае Шаянкха

Иран

Тайные мечты

Портрет. Герой нашего времени, cерии

Шагхае ШаянкхаИранТайные мечтыПортрет. Герой нашего времени, cерии - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Shaghayegh Shayankhah, Stenincontest

Шагхае Шаянкха

Иран

Тайные мечты

Портрет. Герой нашего времени, cерии

© Artyom Onopriyenko, Stenincontest

Артем Оноприенко

Россия

Дети Арктики

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Артем ОноприенкоРоссияДети АрктикиМоя планета, серии - Sputnik Узбекистан
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Артем Оноприенко

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Дети Арктики

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© Foto : Erdem Sahin, Stenincontest

Эрдем Сахин

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потепления

Моя планета, серии

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Танец снежного дракона

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Танец снежного дракона

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© Foto : Lucas Barioulet, Stenincontest

Лукас Бариуле

Франция

Под защитой Бога

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© Foto : Lucas Barioulet, Stenincontest

Лукас Бариуле

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Мухаммад Амдад Хоссейн

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Наводнение

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Мухаммад Амдад ХоссейнБангладешНаводнениеМоя планета, серии - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Muhammad Amdad Hossain, Stenincontest

Мухаммад Амдад Хоссейн

Бангладеш

Наводнение

Моя планета, серии

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.
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