https://uz.sputniknews.ru/20220701/na-sayte-konkursa-imeni-andreya-stenina-otkryto-onlayn-golosovanie--25814389.html
На сайте конкурса имени Андрея Стенина открыто онлайн-голосование
На сайте конкурса имени Андрея Стенина открыто онлайн-голосование
В этом году шорт-лист номинантов конкурса включил фотографов из 14 стран мира.
2022-07-01T13:01+0500
2022-07-01T13:01+0500
2022-07-01T13:01+0500
фото
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конкурс имени стенина
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номинанты
фотограф
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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Согласно уже сложившейся традиции пользователи сети смогут определить лучшую по их мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина 2022 года. С 1 июля онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо выбрать понравившееся фото и кликнуть на соответствующую иконку рядом с каждым из них. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (мск) 31 июля.Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной среди пользоватеелй сети фотографии получит диплом конкурса.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. Известно, что планируется также провести роуд-шоу победителей по городам мира до конца года, которое станет традиционным.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.Читайте также:
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сайт, конкурс, конкурс имени стенина, онлайн, голосование, номинанты, фотограф, фото
На сайте конкурса имени Андрея Стенина открыто онлайн-голосование
В этом году шорт-лист номинантов конкурса включил фотографов из 14 стран мира.
ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Согласно уже сложившейся традиции пользователи сети смогут определить лучшую по их мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина 2022 года.
С 1 июля онлайн-голосование стартовало на русской
и английской
версиях сайта. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо выбрать понравившееся фото и кликнуть на соответствующую иконку рядом с каждым из них. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (мск) 31 июля.
Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной среди пользоватеелй сети фотографии получит диплом конкурса.
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте
. Известно, что планируется также провести роуд-шоу победителей по городам мира до конца года, которое станет традиционным.
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О конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik
, телеканал и портал RT
, информационное агентство Askanews
, медиахолдинг Independent Media
, информационное агентство Telam
, новостное агентство ANA
, Shanghai United Media Group (SUMG)
, интернет-портал газеты China Daily
, интернет-портал The Paper
, медиасеть Al Mayadeen
, Фестиваль этической фотографии
.