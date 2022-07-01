https://uz.sputniknews.ru/20220701/pervyy-za-vosem-let-avtobus-pribyl-v-xerson-iz-kryma-25822529.html

Первый за восемь лет автобус прибыл в Херсон из Крыма

Первый за восемь лет автобус прибыл в Херсон из Крыма

В пятницу также работу возобновил маршрут Херсон - Симферополь.

2022-07-01T17:54+0500

2022-07-01T17:54+0500

2022-07-01T17:54+0500

специальная военная операция россии в донбассе

крым

автобус

маршрут

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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Первый рейсовый автобус за восемь лет прибыл из Симферополя в Херсон. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее корреспондентам удалось запечатлеть, как первый автобус отправился из Симферополя в Херсон в 6.30 утра.В пятницу также возобновил работу маршрут из Херсона в Симферополь. Этот рейс также отправился по расписанию в 6.30.Ранее директор департамента транспорта военно-гражданской администрации Херсонской области Тимур Худояров рассказал, что в данное время запланировано два рейса в день из Херсона в Симферополь. Дневной автобус отправится в направлении Крыма в 16.00 по местному времени.Напомним: в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах были сформированы военно-гражданские администрации, также началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.Читайте также:

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крым, автобус, маршрут