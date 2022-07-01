https://uz.sputniknews.ru/20220701/spiegel-germaniya-potrebovala-ot-litvy-snyat-zapret-na-tranzit-v-kaliningrad-25820323.html
Spiegel: Германия потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининград
Spiegel: Германия потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининград
Литовские железные дороги прекратили транзит грузов, попавших под санкции ЕС, в Калининградскую область с 18 июня.
2022-07-01T16:09+0500
2022-07-01T16:09+0500
2022-07-01T16:09+0500
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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Правительство Германии возмущено действиями Вильнюса в ситуации с Калининградом и требует снятия запрета на транзит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое онлайн-издание Spiegel.Европейский союз перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России с начала апреля. Тогда для транзита товаров в Калиниградскую область сделаи исключение.Объявленный с 18 июня Литвой запрет затрагивает весь грузовой транзит тех категорий товаров, которые попали под санкции ЕС. Так, под запрет попали стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие. Суммарно данные категории грузов составляют около 50% всего транзита в регион.Губернатор области Антон Алиханов подчеркивал, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область ерез Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.Читайте также:
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германия, литва, калининград, калининградская область, железная дорога, запрет, транзит
Spiegel: Германия потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининград
Литовские железные дороги прекратили транзит грузов, попавших под санкции ЕС, в Калининградскую область с 18 июня.
ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik.
Правительство Германии возмущено действиями Вильнюса в ситуации с Калининградом и требует снятия запрета на транзит. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на немецкое онлайн-издание Spiegel.
"Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что "это транспорт из России в Россию, это разрешено", — заявляют в издании.
Европейский союз перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России с начала апреля. Тогда для транзита товаров в Калиниградскую область сделаи исключение.
Объявленный с 18 июня Литвой запрет затрагивает весь грузовой транзит тех категорий товаров, которые попали под санкции ЕС. Так, под запрет попали стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие. Суммарно данные категории грузов составляют около 50% всего транзита в регион.
Губернатор области Антон Алиханов подчеркивал, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область ерез Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.