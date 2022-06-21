https://uz.sputniknews.ru/20220621/zaxarova-predupredila-litvu-o-posledstviyax-blokady-kaliningrada-25495959.html
Захарова предупредила Литву о последствиях блокады Калининграда
Захарова предупредила Литву о последствиях блокады Калининграда
Официальный представитель МИД России назвала поведение Вильнюса "агрессивным враждебным".
2022-06-21T13:33+0500
2022-06-21T13:33+0500
2022-06-21T13:33+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Власти Литвы должны осозновать, что решение заблокировать транзит грузов в Калининградскую область по железной дороге приведет в ответной реакции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".Поведение литовских властей Захарова назвала "агрессивным враждебным". По ее заявлению, Вильнюс вышел "даже за пределы поведения, противоречащего международному праву".Она также добавила, что за провокацией Литвы последует соответствующая ответная реакция Москвы.Напомним: Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, которые попали под санкции Европесйкого союза. Губернатор российского региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов через Литву до 10 августа продолжается без ограничений.Накануне в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Ей заявили протест из-за решения прекратить транзит некоторых товаров. Москва потребовала отменить ограничения.Читайте также:
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мария захарова, литва, калининград, мид рф, мид россии, вильнюс
Захарова предупредила Литву о последствиях блокады Калининграда
Официальный представитель МИД России назвала поведение Вильнюса "агрессивным враждебным".
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Власти Литвы должны осозновать, что решение заблокировать транзит грузов в Калининградскую область по железной дороге приведет в ответной реакции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".
"Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются. <…> Они должны понимать последствия — и последствия, к сожалению, наступят", — цитирует дипломата РИА Новости
.
Поведение литовских властей Захарова назвала "агрессивным враждебным". По ее заявлению, Вильнюс вышел "даже за пределы поведения, противоречащего международному праву".
"Мне кажется, она должны понять главное: когда Россия произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует", — подчеркнула представитель МИД.
Она также добавила, что за провокацией Литвы последует соответствующая ответная реакция Москвы.
Напомним: Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, которые попали под санкции Европесйкого союза. Губернатор российского региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов через Литву до 10 августа продолжается без ограничений.
Накануне в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Ей заявили протест из-за решения прекратить транзит некоторых товаров. Москва потребовала отменить ограничения.