https://uz.sputniknews.ru/20220701/top-stran-po-importu-uzbekskix-produktov-v-2022-godu-25818976.html

Топ стран по импорту узбекских продуктов в 2022 году

Топ стран по импорту узбекских продуктов в 2022 году

Государственный комитет статистики привел данные за первые пять месяцев этого года.

2022-07-01T15:48+0500

2022-07-01T15:48+0500

2022-07-01T15:48+0500

экономика

импорт

продукты

узбекистан

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 1 июл – Sputnik. Госкомстат опубликовал список стран-лидеров по импорту продуктов из Узбекистана. Данные приведены с января по май этого года в Telegram-канале агентства.Так, на первое место по импорту узбекистанских продуктов за пять месяцев 2022 года занимает Казахстан. Его доля республике составляет 37,9%. На втором месте расположилась Россия с показателем 25,7%. Лидирующую тройку закрывает Бразилия с 11,6%.За ней расположилась Беларусь. На эту страну приходится 4,3% от общего количества. Затем следует Пакистан - 3,2%. На другие страны приходится 17,3% от всего импорта узбекских продуктов.Напомним: ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также:

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импорт, продукты, узбекистан, госкомстат