https://uz.sputniknews.ru/20220702/delegatsiya-talibov-otpravilas-s-vizitom-v-tashkent-25842907.html

Делегация талибов отправилась с визитом в Ташкент

Делегация талибов отправилась с визитом в Ташкент

В состав делегации также вошли представители афганского бизнес-сообщества.

2022-07-02T14:46+0500

2022-07-02T14:46+0500

2022-07-02T14:46+0500

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В субботу делегация "Талибана"* отправилась в столицу Узбекистана с визитом. В нее вошли как функционеры движения, так и представители бизнес-сообщества Афганистана. Об этом сообщает Sputnik Афганистан.Так, делегацию от Афганистана возглавил исполняющий обязанности главы Минторга Нуреддин Азизи. В ходе предстоящей встречи стороны должны обсудить вопросы развития торговых отношений между двумя государствами, а также упрощение процедур транзита и решение проблем, с которым сталкивается афганский бизнес.Известно, что данный визит согласовали две недели назад, когда в Кабул прибыл замсекретаря Совбеза Узбекистана Абдулазиз Камилов. В состав узбекской делегации также входил спецпредставитель по Афганистану Исматулла Иргашев. Тогда талибы* выразили желание направить в Узбекистан делегацию во главе с представителями Минторга.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:В Ташкенте пройдет Международная конференция по АфганистануМИД: международный гуманитарный хаб поможет преодолеть кризис в Афганистане

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ташкент, талиб, талибан, визит, бизнес