https://uz.sputniknews.ru/20220702/mvd-uzbekistana-obschestvennyy-poryadok-v-nukuse-vosstanovlen-25838637.html

МВД Узбекистана: общественный порядок в Нукусе восстановлен

МВД Узбекистана: общественный порядок в Нукусе восстановлен

В пятницу в столице Каракалпакстана прошли незапланированные шествия.

2022-07-02T10:42+0500

2022-07-02T10:42+0500

2022-07-02T12:07+0500

общество

мвд

нукус

каракалпакстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/03/18127093_0:310:2730:1846_1920x0_80_0_0_0cd51f5c1037f1f2615c163da2719ef8.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В пятницу в Нукусе некоторые граждане в результате неправильного толкования конституционных реформ устроили незапланированное шествие. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.После участники шествия собрались на территории дехканского рынка. С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения правонарушений сотрудники правоохранительных органов приняли соответствующие меры.Известно, что общественный порядок был восстановлен, а с гражданами провели беседу по поводу недопустимости нарушений законодательства, а также разъяснили рассмотрение обращений в установленном порядке.Читайте также:Волейболистки из Нукуса выиграли чемпионат УзбекистанаХоким Ташкента с рабочим визитом посетил Нукус — фото

нукус

каракалпакстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мвд, нукус, каракалпакстан