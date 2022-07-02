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МВД Узбекистана: общественный порядок в Нукусе восстановлен
МВД Узбекистана: общественный порядок в Нукусе восстановлен
В пятницу в столице Каракалпакстана прошли незапланированные шествия.
2022-07-02T10:42+0500
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общество
мвд
нукус
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В пятницу в Нукусе некоторые граждане в результате неправильного толкования конституционных реформ устроили незапланированное шествие. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.После участники шествия собрались на территории дехканского рынка. С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения правонарушений сотрудники правоохранительных органов приняли соответствующие меры.Известно, что общественный порядок был восстановлен, а с гражданами провели беседу по поводу недопустимости нарушений законодательства, а также разъяснили рассмотрение обращений в установленном порядке.Читайте также:Волейболистки из Нукуса выиграли чемпионат УзбекистанаХоким Ташкента с рабочим визитом посетил Нукус — фото
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МВД Узбекистана: общественный порядок в Нукусе восстановлен

10:42 02.07.2022 (обновлено: 12:07 02.07.2022)
© Sputnik / Дильшода РахматоваГород Нукус, Каракалпакия
Город Нукус, Каракалпакия - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2022
© Sputnik / Дильшода Рахматова
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В пятницу в столице Каракалпакстана прошли незапланированные шествия.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В пятницу в Нукусе некоторые граждане в результате неправильного толкования конституционных реформ устроили незапланированное шествие. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.
После участники шествия собрались на территории дехканского рынка. С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения правонарушений сотрудники правоохранительных органов приняли соответствующие меры.
Известно, что общественный порядок был восстановлен, а с гражданами провели беседу по поводу недопустимости нарушений законодательства, а также разъяснили рассмотрение обращений в установленном порядке.
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