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Норов наградил отличившихся дипломатов по случаю Дня Молодежи - фото
Норов наградил отличившихся дипломатов по случаю Дня Молодежи - фото
Встреча Владимира Норова с молодыми дипломатами и студентами по случаю Дня молодежи прошла в МИД Узбекистана.
2022-07-02T16:45+0500
2022-07-02T16:45+0500
2022-07-02T16:58+0500
владимир норов
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политика
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Узбекистана Владимир Норов встретился с молодыми дипломатами и студентами университета мировой экономики и дипломатии по случаю Дня молодежи. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.Участники мероприятия в прямом эфире смотрели выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в парке "Янги Узбекистон", посвященное Дню молодежи.Так, в ходе встречи Норов отметил, что в системе МИД страны растет количество молодых специалистов, и подчеркнул, что во внешнеполитическом ведомстве и впредь будут создавать все условия для реализации интеллектуального, духовного и творческого потенциала представителей подрастающего поколения.Также он призвал молодых специалистов постоянно работать над собой, стремиться к повышению знаний, опыта и квалификации, внедрять инновационные методы работы.В рамках встречи ряд молодых дипломатов, работающих в центральном аппарате, подведомственных организациях МИД, дипломатических миссиях Узбекистана за рубежом, были награждены за успешное и добросовестное выполнение служебных обязанностей и активную общественную деятельность.Читайте также:
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владимир норов, дипломат, дипломаты, день молодежи
Норов наградил отличившихся дипломатов по случаю Дня Молодежи - фото
16:45 02.07.2022 (обновлено: 16:58 02.07.2022)
Встреча Владимира Норова с молодыми дипломатами и студентами по случаю Дня молодежи прошла в МИД Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Узбекистана Владимир Норов встретился с молодыми дипломатами и студентами университета мировой экономики и дипломатии по случаю Дня молодежи. Об этом сообщает пресс-служба
МИД республики.
Участники мероприятия в прямом эфире смотрели выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в парке "Янги Узбекистон", посвященное Дню молодежи.
Так, в ходе встречи Норов отметил, что в системе МИД страны растет количество молодых специалистов, и подчеркнул, что во внешнеполитическом ведомстве и впредь будут создавать все условия для реализации интеллектуального, духовного и творческого потенциала представителей подрастающего поколения.
Также он призвал молодых специалистов постоянно работать над собой, стремиться к повышению знаний, опыта и квалификации, внедрять инновационные методы работы.
В рамках встречи ряд молодых дипломатов, работающих в центральном аппарате, подведомственных организациях МИД, дипломатических миссиях Узбекистана за рубежом, были награждены за успешное и добросовестное выполнение служебных обязанностей и активную общественную деятельность.