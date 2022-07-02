https://uz.sputniknews.ru/20220702/norov-nagradil-otlichivshixsya-diplomatov-po-sluchayu-dnya-molodeji---foto-25844575.html

Норов наградил отличившихся дипломатов по случаю Дня Молодежи - фото

Норов наградил отличившихся дипломатов по случаю Дня Молодежи - фото

Встреча Владимира Норова с молодыми дипломатами и студентами по случаю Дня молодежи прошла в МИД Узбекистана.

2022-07-02T16:45+0500

2022-07-02T16:45+0500

2022-07-02T16:58+0500

владимир норов

дипломат

дипломаты

день молодежи

политика

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Узбекистана Владимир Норов встретился с молодыми дипломатами и студентами университета мировой экономики и дипломатии по случаю Дня молодежи. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.Участники мероприятия в прямом эфире смотрели выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в парке "Янги Узбекистон", посвященное Дню молодежи.Так, в ходе встречи Норов отметил, что в системе МИД страны растет количество молодых специалистов, и подчеркнул, что во внешнеполитическом ведомстве и впредь будут создавать все условия для реализации интеллектуального, духовного и творческого потенциала представителей подрастающего поколения.Также он призвал молодых специалистов постоянно работать над собой, стремиться к повышению знаний, опыта и квалификации, внедрять инновационные методы работы.В рамках встречи ряд молодых дипломатов, работающих в центральном аппарате, подведомственных организациях МИД, дипломатических миссиях Узбекистана за рубежом, были награждены за успешное и добросовестное выполнение служебных обязанностей и активную общественную деятельность.Читайте также:

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владимир норов, дипломат, дипломаты, день молодежи