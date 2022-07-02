https://uz.sputniknews.ru/20220702/vs-rossii-unichtojili-bolee-700-boevyx-mashin-vsu-s-nachala-spetsoperatsii-25846422.html
ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации
ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации
Данные приведены в сводке Министерства обороны России.
2022-07-02T17:27+0500
2022-07-02T17:27+0500
2022-07-02T17:27+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
украина
министерство обороны россии
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Более 700 боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) вооруженных сил Украины были уничтожены в ходе российской специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.Читайте также:
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россия, украина, министерство обороны россии
ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации
Данные приведены в сводке Министерства обороны России.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Более 700 боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) вооруженных сил Украины были уничтожены в ходе российской специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на Министерство обороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.