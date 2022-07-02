Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220702/vs-rossii-unichtojili-bolee-700-boevyx-mashin-vsu-s-nachala-spetsoperatsii-25846422.html
ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации
ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации
Данные приведены в сводке Министерства обороны России.
2022-07-02T17:27+0500
2022-07-02T17:27+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
украина
министерство обороны россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/02/25846205_0:0:1849:1040_1920x0_80_0_0_a32d1c7bb285e2eb112d81baeff2ef9d.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Более 700 боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) вооруженных сил Украины были уничтожены в ходе российской специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.Читайте также:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/02/25846205_231:0:1618:1040_1920x0_80_0_0_647a08b085e407546049cccd22eed305.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, министерство обороны россии

ВС России уничтожили более 700 боевых машин ВСУ с начала спецоперации

17:27 02.07.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Данные приведены в сводке Министерства обороны России.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Более 700 боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) вооруженных сил Украины были уничтожены в ходе российской специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
Читайте также:
Первый за восемь лет автобус прибыл в Херсон из Крыма
Первое судно с зерном для дружественных стран вышло из порта Бердянска
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0