https://uz.sputniknews.ru/20220703/jiteli-karakalpakstana-rasskazali-mirziyoevu-kto-vinovat-v-besporyadkax--foto--25863156.html

Жители Каракалпакстана рассказали Мирзиёеву, кто виноват в беспорядках — фото

Жители Каракалпакстана рассказали Мирзиёеву, кто виноват в беспорядках — фото

Мирзиёев встретился с населением махалли Жекетерек в Нукусе.

2022-07-03T16:10+0500

2022-07-03T16:10+0500

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политика

шавкат мирзиёев

каракалпакстан

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жители

встреча

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Глава Узбекистана посетил махаллю "Жекетерек" города Нукуса в Каракалпакстане и встретился с местными жителями. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Асадов.Старейшины рассказали, что в недавних событиях отдельные представители молодежи ошиблись и совершили противоправные действия. "Некоторые молодые люди попали под влияние внешних сил и поддались эмоциональным порывам", — подчеркнули местные жители на встрече с президентом.Они также отметили, что узбеки и каракалпаки — это один народ с двумя языками, необходимо ценить и оберегать единство и мир в Узбекистане, передает пресс-служба слова граждан. Читайте также:Обстановка в Нукусе стабилизироваласьИздан указ о чрезвычайном положении в Каракалпакстане — подробности

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шавкат мирзиёев, каракалпакстан, нукус, жители, встреча