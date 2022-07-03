https://uz.sputniknews.ru/20220703/jiteli-karakalpakstana-rasskazali-mirziyoevu-kto-vinovat-v-besporyadkax--foto--25863156.html
Жители Каракалпакстана рассказали Мирзиёеву, кто виноват в беспорядках — фото
Жители Каракалпакстана рассказали Мирзиёеву, кто виноват в беспорядках — фото
Мирзиёев встретился с населением махалли Жекетерек в Нукусе.
2022-07-03T16:10+0500
2022-07-03T16:10+0500
2022-07-03T16:30+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Глава Узбекистана посетил махаллю "Жекетерек" города Нукуса в Каракалпакстане и встретился с местными жителями. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Асадов.Старейшины рассказали, что в недавних событиях отдельные представители молодежи ошиблись и совершили противоправные действия. "Некоторые молодые люди попали под влияние внешних сил и поддались эмоциональным порывам", — подчеркнули местные жители на встрече с президентом.Они также отметили, что узбеки и каракалпаки — это один народ с двумя языками, необходимо ценить и оберегать единство и мир в Узбекистане, передает пресс-служба слова граждан. Читайте также:Обстановка в Нукусе стабилизироваласьИздан указ о чрезвычайном положении в Каракалпакстане — подробности
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шавкат мирзиёев, каракалпакстан, нукус, жители, встреча
Жители Каракалпакстана рассказали Мирзиёеву, кто виноват в беспорядках — фото
16:10 03.07.2022 (обновлено: 16:30 03.07.2022)
Шавкат Мирзиёев встретился с населением махалли "Жекетерек" в Нукусе.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Глава Узбекистана посетил махаллю "Жекетерек" города Нукуса в Каракалпакстане и встретился с местными жителями. Об этом сообщает пресс-секретарь
президента Асадов.
Старейшины рассказали, что в недавних событиях отдельные представители молодежи ошиблись и совершили противоправные действия.
"Некоторые молодые люди попали под влияние внешних сил и поддались эмоциональным порывам", — подчеркнули местные жители на встрече с президентом.
Они также отметили, что узбеки и каракалпаки — это один народ с двумя языками, необходимо ценить и оберегать единство и мир в Узбекистане, передает пресс-служба слова граждан.