https://uz.sputniknews.ru/20220703/izdan-ukaz-o-chrezvychaynom-polojenii-v-karakalpakstane--podrobnosti-25856233.html

Издан указ о чрезвычайном положении в Каракалпакстане — подробности

Издан указ о чрезвычайном положении в Каракалпакстане — подробности

В Каракалпакстане введен комендантский час и ряд ограничений для граждан.

2022-07-03T10:42+0500

2022-07-03T10:42+0500

2022-07-03T10:42+0500

политика

президент

президент узбекистана

указ

чп

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев издал указ "О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан", сообщает пресс-служба главы Узбекистана."В соответствии с пунктом 19 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан и статьями 5–7 Конституционного закона Республики Узбекистан "О чрезвычайном положении" в Республики Каракалпакстан ввели чрезвычайное положение с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года", - говорится в сообщении.Такое решение президент принял для обеспечения безопасности жителей, защиты их интересов и восстановления порядка на территории Каракалпакстана. В этой республике также введен комендантский час с 21 часа 00 минут до 7 часов 00 минут. Комендантом назначен командующий Национальной гвардией Узбекистана Джураев Рустам Мирзаевич.На период чрезвычайного положения установлены следующие меры:В связи с угрозой жизни и здоровья граждан, фактами нападения на сотрудников правоохранительных органов, овладения их оружием и техникой, а также в соответствии со статьей 23 Конституции Узбекистана "О чрезвычайном положении" задействованы силы и средства Минобороны Узбекистана для выполнения следующих задач:Данный указ вступил в силу с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года.Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Узбекистана Арипова и секретаря Совета безопасности при президенте Махмудова.Читайте также:В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положениеШавкат Мирзиёев выступил с заявлением по ситуации в Каракалпакстане

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