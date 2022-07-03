Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20220703/izdan-ukaz-o-chrezvychaynom-polojenii-v-karakalpakstane--podrobnosti-25856233.html
Издан указ о чрезвычайном положении в Каракалпакстане — подробности
Издан указ о чрезвычайном положении в Каракалпакстане — подробности
В Каракалпакстане введен комендантский час и ряд ограничений для граждан.
2022-07-03T10:42+0500
2022-07-03T10:42+0500
политика
президент
президент узбекистана
указ
чп
каракалпакстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/487/23/4872322_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_05d56f49e3db104d64a2b7e7617ee5c8.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев издал указ "О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан", сообщает пресс-служба главы Узбекистана."В соответствии с пунктом 19 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан и статьями 5–7 Конституционного закона Республики Узбекистан "О чрезвычайном положении" в Республики Каракалпакстан ввели чрезвычайное положение с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года", - говорится в сообщении.Такое решение президент принял для обеспечения безопасности жителей, защиты их интересов и восстановления порядка на территории Каракалпакстана. В этой республике также введен комендантский час с 21 часа 00 минут до 7 часов 00 минут. Комендантом назначен командующий Национальной гвардией Узбекистана Джураев Рустам Мирзаевич.На период чрезвычайного положения установлены следующие меры:В связи с угрозой жизни и здоровья граждан, фактами нападения на сотрудников правоохранительных органов, овладения их оружием и техникой, а также в соответствии со статьей 23 Конституции Узбекистана "О чрезвычайном положении" задействованы силы и средства Минобороны Узбекистана для выполнения следующих задач:Данный указ вступил в силу с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года.Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Узбекистана Арипова и секретаря Совета безопасности при президенте Махмудова.Читайте также:В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положениеШавкат Мирзиёев выступил с заявлением по ситуации в Каракалпакстане
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/487/23/4872322_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_d5f96e57d795971eac6b8b3293a84d08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
президент, президент узбекистана, указ, чп, каракалпакстан

Издан указ о чрезвычайном положении в Каракалпакстане — подробности

10:42 03.07.2022
© PixabayПодпись документов
Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2022
© Pixabay
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В Каракалпакстане введен комендантский час и ряд ограничений для граждан.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев издал указ "О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан", сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
"В соответствии с пунктом 19 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан и статьями 5–7 Конституционного закона Республики Узбекистан "О чрезвычайном положении" в Республики Каракалпакстан ввели чрезвычайное положение с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года", - говорится в сообщении.
Такое решение президент принял для обеспечения безопасности жителей, защиты их интересов и восстановления порядка на территории Каракалпакстана.
В этой республике также введен комендантский час с 21 часа 00 минут до 7 часов 00 минут. Комендантом назначен командующий Национальной гвардией Узбекистана Джураев Рустам Мирзаевич.
На период чрезвычайного положения установлены следующие меры:
усилена охрана общественного порядка, особо важных объектов, а также инфраструктурных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
введено ограничение на свободу передвижения, в том числе транспорта в Каракалпакстане;
начнется проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр автомобилей;
ограничен въезд в Республику Каракалпакстан, а также выезд из нее;
запрещено проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
запрещены забастовки и другие действия, направленные на приостановление или прекращение деятельности юридических лиц;
запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установлен особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;
обеспечено временное изъятие у граждан оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.
В связи с угрозой жизни и здоровья граждан, фактами нападения на сотрудников правоохранительных органов, овладения их оружием и техникой, а также в соответствии со статьей 23 Конституции Узбекистана "О чрезвычайном положении" задействованы силы и средства Минобороны Узбекистана для выполнения следующих задач:
разъединение противоборствующих сторон, участвующих в конфликтах, сопровождающихся насильственными действиями с применением оружия, боевой и специальной техники;
участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований;
Данный указ вступил в силу с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года.
Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Узбекистана Арипова и секретаря Совета безопасности при президенте Махмудова.
Читайте также:
В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение
Шавкат Мирзиёев выступил с заявлением по ситуации в Каракалпакстане
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0