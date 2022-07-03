Издан указ о чрезвычайном положении в Каракалпакстане — подробности
В Каракалпакстане введен комендантский час и ряд ограничений для граждан.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев издал указ "О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан", сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
"В соответствии с пунктом 19 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан и статьями 5–7 Конституционного закона Республики Узбекистан "О чрезвычайном положении" в Республики Каракалпакстан ввели чрезвычайное положение с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года", - говорится в сообщении.
Такое решение президент принял для обеспечения безопасности жителей, защиты их интересов и восстановления порядка на территории Каракалпакстана.
В этой республике также введен комендантский час с 21 часа 00 минут до 7 часов 00 минут. Комендантом назначен командующий Национальной гвардией Узбекистана Джураев Рустам Мирзаевич.
На период чрезвычайного положения установлены следующие меры:
усилена охрана общественного порядка, особо важных объектов, а также инфраструктурных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
введено ограничение на свободу передвижения, в том числе транспорта в Каракалпакстане;
начнется проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр автомобилей;
ограничен въезд в Республику Каракалпакстан, а также выезд из нее;
запрещено проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
запрещены забастовки и другие действия, направленные на приостановление или прекращение деятельности юридических лиц;
запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установлен особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;
обеспечено временное изъятие у граждан оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.
В связи с угрозой жизни и здоровья граждан, фактами нападения на сотрудников правоохранительных органов, овладения их оружием и техникой, а также в соответствии со статьей 23 Конституции Узбекистана "О чрезвычайном положении" задействованы силы и средства Минобороны Узбекистана для выполнения следующих задач:
разъединение противоборствующих сторон, участвующих в конфликтах, сопровождающихся насильственными действиями с применением оружия, боевой и специальной техники;
участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований;
Данный указ вступил в силу с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года.
Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Узбекистана Арипова и секретаря Совета безопасности при президенте Махмудова.
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