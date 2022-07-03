https://uz.sputniknews.ru/20220703/obstanovka-v-nukuse-stabilizirovalas--25861860.html

Обстановка в Нукусе стабилизировалась

Обстановка в Нукусе стабилизировалась

Мирзиёев находится в городе Нукусе Республики Каракалпакстан.

2022-07-03T14:46+0500

2022-07-03T14:46+0500

2022-07-03T14:51+0500

политика

нукус

шавкат мирзиёев

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. После вчерашнего обращения главы государства обстановка в Нукусе стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. Об этом сообщает пресс-секретарь Мирзиёева. В настоящее время президент Шавкат Мирзиёев находится в городе Нукусе Республики Каракалпакстан.Глава Узбекистана провел видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана. Представители местной власти доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка.Ранее сообщалось, что указом президента Узбекистана с сегодняшнего дня на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение. Комендант территории дал отчет о текущей обстановке, отметив, что ситуация взята под полный контроль.Читайте также:В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение

нукус

каракалпакстан

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нукус, шавкат мирзиёев, каракалпакстан