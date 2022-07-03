Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20220703/obstanovka-v-nukuse-stabilizirovalas--25861860.html
Обстановка в Нукусе стабилизировалась
Обстановка в Нукусе стабилизировалась
Мирзиёев находится в городе Нукусе Республики Каракалпакстан.
2022-07-03T14:46+0500
2022-07-03T14:51+0500
политика
нукус
шавкат мирзиёев
каракалпакстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/03/25862031_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2b8266c038ded11e73f082891b9bbb43.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. После вчерашнего обращения главы государства обстановка в Нукусе стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. Об этом сообщает пресс-секретарь Мирзиёева. В настоящее время президент Шавкат Мирзиёев находится в городе Нукусе Республики Каракалпакстан.Глава Узбекистана провел видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана. Представители местной власти доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка.Ранее сообщалось, что указом президента Узбекистана с сегодняшнего дня на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение. Комендант территории дал отчет о текущей обстановке, отметив, что ситуация взята под полный контроль.Читайте также:В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение
нукус
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/03/25862031_92:0:1228:852_1920x0_80_0_0_49c46e2997db3eacfe8c34323a5bcca9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
нукус, шавкат мирзиёев, каракалпакстан

Обстановка в Нукусе стабилизировалась

14:46 03.07.2022 (обновлено: 14:51 03.07.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в Нукусе
Шавкат Мирзиёев в Нукусе - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В настоящее время президент Шавкат Мирзиёев находится в городе Нукусе Республики Каракалпакстан.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. После вчерашнего обращения главы государства обстановка в Нукусе стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. Об этом сообщает пресс-секретарь Мирзиёева.
В настоящее время президент Шавкат Мирзиёев находится в городе Нукусе Республики Каракалпакстан.
Глава Узбекистана провел видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана.
Представители местной власти доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка.
Ранее сообщалось, что указом президента Узбекистана с сегодняшнего дня на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение.
Комендант территории дал отчет о текущей обстановке, отметив, что ситуация взята под полный контроль.
Читайте также:
В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0