https://uz.sputniknews.ru/20220703/obstanovka-v-nukuse-stabilizirovalas--25861860.html
Обстановка в Нукусе стабилизировалась
Обстановка в Нукусе стабилизировалась
Мирзиёев находится в городе Нукусе Республики Каракалпакстан.
2022-07-03T14:46+0500
2022-07-03T14:46+0500
2022-07-03T14:51+0500
политика
нукус
шавкат мирзиёев
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. После вчерашнего обращения главы государства обстановка в Нукусе стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. Об этом сообщает пресс-секретарь Мирзиёева. В настоящее время президент Шавкат Мирзиёев находится в городе Нукусе Республики Каракалпакстан.Глава Узбекистана провел видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана. Представители местной власти доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка.Ранее сообщалось, что указом президента Узбекистана с сегодняшнего дня на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение. Комендант территории дал отчет о текущей обстановке, отметив, что ситуация взята под полный контроль.Читайте также:В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение
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нукус, шавкат мирзиёев, каракалпакстан
Обстановка в Нукусе стабилизировалась
14:46 03.07.2022 (обновлено: 14:51 03.07.2022)
В настоящее время президент Шавкат Мирзиёев находится в городе Нукусе Республики Каракалпакстан.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
После вчерашнего обращения главы государства обстановка в Нукусе стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. Об этом сообщает пресс-секретарь
Мирзиёева.
В настоящее время президент Шавкат Мирзиёев находится в городе Нукусе Республики Каракалпакстан.
Глава Узбекистана провел видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана.
Представители местной власти доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка.
Ранее сообщалось, что указом
президента Узбекистана с сегодняшнего дня на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение.
Комендант территории дал отчет о текущей обстановке, отметив, что ситуация взята под полный контроль.