https://uz.sputniknews.ru/20220703/zayavleniya-shavkata-mirziyoeva-po-situatsii-v-karakalpakstane--glavnoe-25867001.html
Заявления Шавката Мирзиёева по ситуации в Каракалпакстане — главное
Заявления Шавката Мирзиёева по ситуации в Каракалпакстане — главное
Глава Узбекистана описал события минувших дней в Нукусе.
2022-07-03T18:13+0500
2022-07-03T18:13+0500
2022-07-03T18:13+0500
политика
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Несмотря на созданные условия для свободного выражения мнения, некоторые силы пытаются дестабилизировать ситуацию в Узбекистане.Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на встрече с депутатами Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, передает сообщает пресс-секретарь президента Асадов.Президент отметил, что Конституционные реформы направлены на социально-политическое и экономическое развитие страны, укрепление прав и свобод граждан. Но некоторые силы выбрали путь насилия под предлогом протеста против конституционных реформ.По словам Мирзиёева, они распространяют фейки, вовлекают граждан в деятельность, нарушающую Конституцию, чтобы дестабилизировать общество и подорвать территориальную целостность.Глава Узбекистана также описал события минувших дней в Нукусе:"1 июля группа лиц попыталась захватить здания местных органов государственной власти. На следующий день они продолжили деструктивные действия на центральных улицах Нукуса.Эти лица пытались вызвать столкновения с правоохранителями и нанесли ущерб объектам инфраструктуры, вызвав пожары.Они напали на сотрудников правоохранительных органов, жестоко избив их и нанеся тяжелые травмы.К сожалению, есть пострадавшие среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов", — рассказал президент.Мирзиёев предложил оставить статьи 70, 71, 72, 74, 75 о правовом положении Республики Каракалпакстан в их действующей редакции.Он добавил, что Сенат рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни.Лидер Узбекистана отметил, что проект изменений в Конституцию находится на общественном обсуждении. Его будут улучшать только на основе предложений жителей Узбекистана. После этого его вынесут на референдум, и граждане выразят свою волю путем свободного голосования. Только после этого изменения вступят в силу.Шавкат Мирзиёев также указал на масштабную работу, проведенную по развитию Каракалпакстана в последние годы:Президент также заявил, что любые действия, поощряющие сепаратизм, насильственное сопротивление властям, будут строго пресекать в соответствии с законом.По его словам, виновные обязательно понесут наказание. В связи с этим Мирзиёев призвал граждан не поддаваться провокациям из-за рубежа.“Уверен, что трудолюбивый, мудрый, благородный и толерантный народ Каракалпакстана и впредь будет дорожить священными ценностями, основанными на единстве судеб узбекского и каракалпакского народов”, — заключил Шавкат Мирзиёев.Читайте также:Жители Каракалпакстана рассказали Мирзиёеву, кто виноват в беспорядках — фотоШамсуддин Бахауддинов обратился к народу Каракалпакстана с просьбой
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шавкат мирзиёев, каракалпакстан, узбекистан, нукус, заявление
Заявления Шавката Мирзиёева по ситуации в Каракалпакстане — главное
Глава Узбекистана встретился с депутатами Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан в Нукусе.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Несмотря на созданные условия для свободного выражения мнения, некоторые силы пытаются дестабилизировать ситуацию в Узбекистане.
Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на встрече с депутатами Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, передает сообщает пресс-секретарь
президента Асадов.
Президент отметил, что Конституционные реформы направлены на социально-политическое и экономическое развитие страны, укрепление прав и свобод граждан. Но некоторые силы выбрали путь насилия под предлогом протеста против конституционных реформ.
По словам Мирзиёева, они распространяют фейки, вовлекают граждан в деятельность, нарушающую Конституцию, чтобы дестабилизировать общество и подорвать территориальную целостность.
Глава Узбекистана также описал события минувших дней в Нукусе:
"1 июля группа лиц попыталась захватить здания местных органов государственной власти. На следующий день они продолжили деструктивные действия на центральных улицах Нукуса.
Эти лица пытались вызвать столкновения с правоохранителями и нанесли ущерб объектам инфраструктуры, вызвав пожары.
Они напали на сотрудников правоохранительных органов, жестоко избив их и нанеся тяжелые травмы.
К сожалению, есть пострадавшие среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов", — рассказал президент.
Мирзиёев предложил оставить статьи 70, 71, 72, 74, 75 о правовом положении Республики Каракалпакстан в их действующей редакции.
Он добавил, что Сенат рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни.
Лидер Узбекистана отметил, что проект изменений в Конституцию находится на общественном обсуждении. Его будут улучшать только на основе предложений жителей Узбекистана. После этого его вынесут на референдум, и граждане выразят свою волю путем свободного голосования. Только после этого изменения вступят в силу.
Шавкат Мирзиёев также указал на масштабную работу, проведенную по развитию Каракалпакстана в последние годы:
за пять лет в местный бюджет области направлено около 11 трлн сумов. Оказана материальная помощь около 65 тыс. семей.
к концу 2020 года валовой доход на душу населения в Каракалпакстане увеличился в 3 раза;
за последние пять лет объем строительных работ увеличился в 3,5 раза;
количество детей в дошкольных учреждениях увеличилось с 32% в 2017 году до 75%;
в Республике Каракалпакстан проводят масштабные работы по развитию социальной инфраструктуры, обеспечению населения электроэнергией, природным газом, питьевой водой;
ведется активная работа по охране и восстановлению экологической системы Приаралья.
Президент также заявил, что любые действия, поощряющие сепаратизм, насильственное сопротивление властям, будут строго пресекать в соответствии с законом.
По его словам, виновные обязательно понесут наказание. В связи с этим Мирзиёев призвал граждан не поддаваться провокациям из-за рубежа.
“Уверен, что трудолюбивый, мудрый, благородный и толерантный народ Каракалпакстана и впредь будет дорожить священными ценностями, основанными на единстве судеб узбекского и каракалпакского народов”, — заключил Шавкат Мирзиёев.