https://uz.sputniknews.ru/20220703/shamsuddin-baxauddinov-obratilsya-k-narodu-karakalpakstana-s-prosboy-25860667.html

Шамсуддин Бахауддинов обратился к народу Каракалпакстана с просьбой

Шамсуддин Бахауддинов обратился к народу Каракалпакстана с просьбой

Ценить мир – долг каждого человека, заявил Бахауддинов.

2022-07-03T16:51+0500

2022-07-03T16:51+0500

2022-07-03T16:51+0500

общество

каракалпакстан

мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1f/19010514_0:5:570:326_1920x0_80_0_0_c8a585ceb2759955b931dcbd7f691687.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Глава Духовного управления мусульман Каракалпакстана Шамсуддин Бахауддинов выступил с видеообращением и призвал население не поддаваться на провокации и ценить мир."Наш Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах, сказал в своих благословенных хадисах: "Есть два благословения. Не многие ценят эти два благословения. Первое — это физическое здоровье, а второе — благословение мира", — подчеркнул Бахауддинов."Дорогие друзья, все мы знаем о событиях, которые происходят в нашей стране последние дни. В связи с этим наш уважаемый президент приехал в Нукус, выслушал пожелания нашего народа и внес ясность в некоторые вопросы, вызывающие сегодня недовольство", — отметил духовный лидер. Шамсуддин Бахауддинов заявил, что статьи о Республике Каракалпакстан, упомянутые в главе 17 Конституции Узбекистана, останутся без изменений, а это значит, что мнение народа учтено."Дорогие, мир — это великое, бесценное благословение. Наш долг ценить это. Сохранять мир и ценить его — одна из благородных обязанностей каждого гражданина, проживающего в этой стране, как сказал Пророк, мир ему и благословение, в благословенных хадисах", — заключил Бахауддинов.Читайте также:Издан указ о чрезвычайном положении в Каракалпакстане — подробностиШавкат Мирзиёев выступил с заявлением по ситуации в Каракалпакстане

каракалпакстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

каракалпакстан, мир