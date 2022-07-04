https://uz.sputniknews.ru/20220704/bloomberg-germaniya-vpervye-za-30-let-stolknulas-s-defitsitom-torgovogo-balansa-25891471.html

Bloomberg: Германия впервые за 30 лет столкнулась с дефицитом торгового баланса

Bloomberg: Германия впервые за 30 лет столкнулась с дефицитом торгового баланса

Разница между объемом импорта и экспорта страны в мае составила $1 млрд, это самый большой показатель с 1991 года.

2022-07-04T18:35+0500

2022-07-04T18:35+0500

2022-07-04T18:35+0500

в мире

германия

дефицит

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Германия сообщила о первом дефиците торгового баланса за три десятилетия, пишет Bloomberg.Как пишут журналисты издания Александер Вебер и Кристиан Зиденбург, дефицит вызван взлетом цен на импортируемые товары и снижением спроса на продукты собственных компаний за рубежом.В мае экспорт неожиданно снизился на 0,5%, а импорт вырос на 2,7%, гораздо сильнее, чем прогнозировали экономисты. В результате, разница между импортом и экспортом у самой сильной экономики Европы в мае составил $1 млрд. В последний раз такого уровня торговый дефицит достигал в 1991 году, сообщает издание со ссылкой на Федеральное статистическое управление.По мнению издания, причиной стала российская спецоперация на Украине и антиковидные ограничения в Китае, внесшие смуту в цепочки поставок. Они вызвали подорожание импортируемых продуктов питания, электроэнергии и необходимых комплектующих для внутреннего производства на 30% по сравнению с прошлым годом.Читайте также: Мюллер: запасов газа в Германии хватит на один-два месяца

германия

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германия, дефицит