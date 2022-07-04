https://uz.sputniknews.ru/20220704/myuller-zapasov-gaza-v-germanii-xvatit-na-odin-dva-mesyatsa-25884961.html
Мюллер: запасов газа в Германии хватит на один-два месяца
Мюллер: запасов газа в Германии хватит на один-два месяца
На данный момент газохранилища в ФРГ заполнены более чем на 60%.
2022-07-04T15:05+0500
2022-07-04T15:05+0500
2022-07-04T15:05+0500
в мире
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газ
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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. По предварительным расчетам, которые включают полное отключение поставок из России, запасов газа в Германии хватит на один-два месяца. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.Известно, что сейчас газовые хранилища в Германии заполнены более чем на 60%. По заявлению регулятора, снабжение страны голубым топливом стабильно.Ранее Мюллер заявлял, что Россия сократила поставки по "Северному потоку" уже на 60%. Он считает, что причиной стали не технические проблемы. В связи с этим руководитель немецкого агентства спрогнозировал рост цен на газ для потребителей. Он заявил, что из-за ситуации с трубопроводом стоимость на газ может вырасти втрое, а дальнейшее развитие событий сложно предсказать.Напомним: "Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16-го числа сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании.Читайте также:
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германия, газ
Мюллер: запасов газа в Германии хватит на один-два месяца
На данный момент газохранилища в ФРГ заполнены более чем на 60%.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. По предварительным расчетам, которые включают полное отключение поставок из России, запасов газа в Германии хватит на один-два месяца. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.
"Если мы не получим больше российского газа и получим среднюю по температуре зиму, то на данный момент запасенных объемов, с учетом наших обязательств по дальнейшей поставке газа в другие европейские страны, хватит, возможно, (на срок) от одного до двух месяцев", - цитирует Мюллера РИА Новости.
Известно, что сейчас газовые хранилища в Германии заполнены более чем на 60%. По заявлению регулятора, снабжение страны голубым топливом стабильно.
Ранее Мюллер заявлял, что Россия сократила поставки по "Северному потоку" уже на 60%. Он считает, что причиной стали не технические проблемы. В связи с этим руководитель немецкого агентства спрогнозировал рост цен на газ для потребителей. Он заявил, что из-за ситуации с трубопроводом стоимость на газ может вырасти втрое, а дальнейшее развитие событий сложно предсказать.
Напомним: "Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16-го числа сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании.