https://uz.sputniknews.ru/20220704/chastnye-sportivnye-shkoly-poluchili-lgoty-25883666.html
Частные спортивные школы получили льготы
Частные спортивные школы получили льготы
Спортшколы также частично освободят от уплаты таможенной пошлины.
2022-07-04T14:43+0500
2022-07-04T14:43+0500
2022-07-04T14:43+0500
общество
школы
спортивные сооружения
детский спорт
спорт
дети
льготы
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Частные спортивные школы, созданные спортсменами-победителями и призерами летних Олимпийских и Паралимпийских игр, получили льготы от государства.Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по подготовке в негосударственных спортивно-образовательных учреждениях спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта и их государственной поддержке".С 1 июля ввели следующие меры поддержки негосударственных спортивно-образовательных учреждений:Президент также поручил за три месяца разработать проект закона, который частично освободит негосударственные спортивно-образовательные учреждения от уплаты таможенной пошлины.Читайте также:Стали известны соперники Узбекистана на Играх Исламской солидарности в Турции
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школы, спортивные сооружения, детский спорт, спорт, дети, льготы
Частные спортивные школы получили льготы
Негосударственные спортивно-образовательные учреждения также частично освободят от уплаты таможенной пошлины.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Частные спортивные школы, созданные спортсменами-победителями и призерами летних Олимпийских и Паралимпийских игр, получили льготы от государства.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление
"О мерах по подготовке в негосударственных спортивно-образовательных учреждениях спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта и их государственной поддержке".
С 1 июля ввели следующие меры поддержки негосударственных спортивно-образовательных учреждений:
до 1 января 2024 года частные школы смогут использовать здания и сооружения госсобственности без арендной платы (за исключением коммунальных платежей);
с 1 января 2024 года по 1 января 2026 года арендная плата зданий и сооружений госсобственности уменьшится на 50%.
Президент также поручил за три месяца разработать проект закона, который частично освободит негосударственные спортивно-образовательные учреждения от уплаты таможенной пошлины.