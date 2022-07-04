https://uz.sputniknews.ru/20220704/chastnye-sportivnye-shkoly-poluchili-lgoty-25883666.html

Частные спортивные школы получили льготы

Частные спортивные школы получили льготы

Спортшколы также частично освободят от уплаты таможенной пошлины.

2022-07-04T14:43+0500

2022-07-04T14:43+0500

2022-07-04T14:43+0500

общество

школы

спортивные сооружения

детский спорт

спорт

дети

льготы

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Частные спортивные школы, созданные спортсменами-победителями и призерами летних Олимпийских и Паралимпийских игр, получили льготы от государства.Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по подготовке в негосударственных спортивно-образовательных учреждениях спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта и их государственной поддержке".С 1 июля ввели следующие меры поддержки негосударственных спортивно-образовательных учреждений:Президент также поручил за три месяца разработать проект закона, который частично освободит негосударственные спортивно-образовательные учреждения от уплаты таможенной пошлины.Читайте также:Стали известны соперники Узбекистана на Играх Исламской солидарности в Турции

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школы, спортивные сооружения, детский спорт, спорт, дети, льготы