https://uz.sputniknews.ru/20220704/infitsirovannyx-covid-19-stalo-menshe-25883100.html
Инфицированных COVID-19 стало меньше
Инфицированных COVID-19 стало меньше
В воскресенье в Узбекистане выявили менее 90 заболевших.
2022-07-04T14:01+0500
2022-07-04T14:01+0500
2022-07-04T14:01+0500
общество
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. На данный момент общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии составляет 241 122 человек. В течение последних суток выявили 82 (накануне – 95) новых случая. Об этом заявили в Минздраве Узбекистана.Наибольшее количество инфицированных зафиксировали в Ташкенте (17), Самаркандской (8) и Ферганской (8) областях.По информации ведомства, за прошедший день выздоровели 39 человек (с начала пандемии 238 230).Лечиться продолжают 1 255 больных коронавирусом.Читайте также:Елена Малышева рассказала о пользе узбекского лагмана
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19
Инфицированных COVID-19 стало меньше
В воскресенье в Узбекистане выявили менее 90 заболевших.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
На данный момент общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии составляет 241 122 человек. В течение последних суток выявили 82 (накануне – 95) новых случая. Об этом заявили в Минздраве
Узбекистана.
Наибольшее количество инфицированных зафиксировали в Ташкенте (17), Самаркандской (8) и Ферганской (8) областях.
По информации ведомства, за прошедший день выздоровели 39 человек (с начала пандемии 238 230).
Лечиться продолжают 1 255 больных коронавирусом.