https://uz.sputniknews.ru/20220704/infitsirovannyx-covid-19-stalo-menshe-25883100.html

Инфицированных COVID-19 стало меньше

Инфицированных COVID-19 стало меньше

В воскресенье в Узбекистане выявили менее 90 заболевших.

2022-07-04T14:01+0500

2022-07-04T14:01+0500

2022-07-04T14:01+0500

общество

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. На данный момент общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии составляет 241 122 человек. В течение последних суток выявили 82 (накануне – 95) новых случая. Об этом заявили в Минздраве Узбекистана.Наибольшее количество инфицированных зафиксировали в Ташкенте (17), Самаркандской (8) и Ферганской (8) областях.По информации ведомства, за прошедший день выздоровели 39 человек (с начала пандемии 238 230).Лечиться продолжают 1 255 больных коронавирусом.Читайте также:Елена Малышева рассказала о пользе узбекского лагмана

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коронавирус covid-19