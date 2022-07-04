https://uz.sputniknews.ru/20220704/kreml-prokommentiroval-sobytiya-v-karakalpakstane-25888175.html
Кремль прокомментировал события в Каракалпакстане
Кремль прокомментировал события в Каракалпакстане
Руководство России считает события в Нукусе внутренним делом Узбекистана, сообщил Дмитрий Песков.
2022-07-04T16:08+0500
2022-07-04T16:08+0500
2022-07-04T16:08+0500
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каракалпакстан
кремль
дмитрий песков
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ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. В Кремле считают события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана, но не сомневаются, что проблемы будут решены при активной работе руководства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Ранее эту же позицию подтвердил РИА Новости источник в российском МИД. По данным источника, "власти действуют грамотно, с уважением к своему народу".Читайте также: В ходе беспорядков в Каракалпакстане погибло 18 человек – Генпрокуратура
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каракалпакстан, кремль, дмитрий песков
Кремль прокомментировал события в Каракалпакстане
Руководство России считает события в Нукусе внутренним делом Узбекистана, сообщил Дмитрий Песков.
ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik.
В Кремле считают события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана, но не сомневаются, что проблемы будут решены при активной работе руководства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости
.
"Узбекистан – это наш союзник, это дружественная страна, это наш очень важный партнер. Все, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны, и мы не сомневаемся, что при активной работе руководства республики имеющиеся проблемы будут урегулированы", - сказал он.
Ранее эту же позицию подтвердил
РИА Новости источник в российском МИД. По данным источника, "власти действуют грамотно, с уважением к своему народу".